Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει

Enikos Newsroom

πολιτική

Νατσιός στον Realfm 97,8: «Απόλυτη κοροϊδία» με τις πληρωμές των αγροτών – Ο κ. Τσίπρας πριν φτάσει στην Ιθάκη, θα ναυαγήσει

«Απόλυτη κοροϊδία» χαρακτήρισε ο Δημήτρης Νατσιός το θέμα με τις μεταθέσεις ημερομηνιών για την πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

«Οι αγρότες βρίσκονται σε δεινότατη θέση, πεινούν οι οικογένειές τους…  Πίσω από κάθε αγρότη κρύβεται μία οικογένεια. Δυστυχώς η κυβέρνηση λόγω των ανομιών της δεν πληρώνει στους τίμιους και εργατικούς αγρότες και κτηνοτρόφους αυτά που πρέπει, με αποτέλεσμα να έρχεται η γιορτή των Χριστουγέννων και αυτοί οι άνθρωποι να μένουν απλήρωτοι και όπως ειπώθηκε και από τον κ. Χατζηδάκη διακινδυνεύεται και η επίδοση των επιδοτήσεων εξαιτίας των ανομιών της κυβέρνησης και της μαφίας που έστησε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κόπρος του Αυγεία όπως ειπώθηκε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, βαρύς χαρακτηρισμός για την πατρίδα μας» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της «Νίκης».

Για τα ΕΛΤΑ

«Κλείνουν τα ΕΛΤΑ στο Άγιον Όρος και σε πολλές ακριτικές περιοχές. Είναι η παρουσία και φροντίδα του κράτους μέσω των ΕΛΤΑ, είναι μία άγονη και αυτή γραμμή. Χθες παρουσίασα ένα έγγραφο στη Βουλή που δείχνει ότι τον περασμένο Ιούλιο αγοράστηκαν από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για τα γραφεία τους στην Αθήνα έπιπλα 250.000 ευρώ. Λες και αγόρασαν τις αυθεντικές αντίκες του Λουδοβίκου της Γαλλίας. Όταν ξέρουμε ότι για να μείνει ανοιχτό ένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ χρειάζονται 150.000 ευρώ δαπάνη.  Επιτρέπεται; Όπως και διέρρευσαν και οι υψηλές αμοιβές. Επιτρέπονται όλα αυτά;» τόνισε ο κ. Νατσιός και πρόσθεσε:

«Να παραμείνουν στις ακριτικές περιοχές ανοιχτά τα ΕΛΤΑ γιατί δεν είναι υπέρογκο το ποσό. Κλείνουν σχολεία, τράπεζες, στρατόπεδα, εκκλησίες… Στο τέλος θα μαζευτούμε όλοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;».

Για την ακρίβεια και τις τιμές στα ράφια

Σχετικά με την ακρίβεια και τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ο κ. Νατσιός υποστήριξε:

«20 ευρώ το κιλό το μοσχαρίσιο κρέας. Άκουσον – άκουσον τιμή. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης έστελνε επιστολές στην Φον Ντερ Λάιεν και για την ενέργεια και για την ακρίβεια… Μόνο με μείωση του ΦΠΑ, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Αν επωφεληθούν οι μεσάζοντες αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου κράτος. Αν θέλει το κράτος μπορεί να ελέγξει τα πάντα και να μειωθούν οι τιμές. Τουλάχιστον ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στα νωπά ακόμη και να καταργηθεί, αλλιώς δεν θα ανακουφιστεί ο λαός που είναι σε δεινότατη θέση. Ο κόσμος είναι καταθλιμμένος. Δεν μπορεί να τον έχεις με το κεφάλι στην άμμο. Κάτι δεν πάει καλά και συνήθως φταίει η κορυφή. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και το κεφάλι είναι η ανίκανη κυβέρνηση».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων

«Είναι κατάντια για την πατρίδα μας να υπάρξει επανάκαμψη ειδικά του κ. Τσίπρα που βαρύνεται με την προδοσία των Πρεσπών. Εμείς στη Μακεδονία, δεν ξεχνάμε. Είναι ο ύψιστος βαθμός κατάπτωσης του πολιτικού συστήματος να ελπίζουμε στον κ. Τσίπρα. Καμία Ιθάκη δεν τον περιμένει, νομίζω ότι πριν φτάσει στην Ιθάκη θα ναυαγήσει» σχολίασε ο Δημήτρης Νατσιός για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «είδα έναν άνθρωπο που είναι τσακισμένος για τον γνωστό λόγο και δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει στον σχηματισμό κόμματος ή κινήματος. Καλώς κάνει όμως και θίγει τα κακώς κείμενα και τα κακά υποκείμενα».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Σοκαριστικά στοιχεία για τη βία μεταξύ των ανηλίκων: 2000 παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία

Φον ντερ Λάιεν: Τα ρωσικά assets είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Ερευνητές επικύρωσαν τη διανομή κβαντικών κλειδιών με θεωρία προστασίας μετρήσεων

Αιφνιδιαστική κίνηση από την Microsoft – Εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για τους χρήστες των Windows 10
περισσότερα
13:43 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Είναι «τιμή και ευλογία» είπε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

Επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών πραγματοποίησε η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθή...
13:05 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για τα τρία νέα αεροσκάφη της Πυροσβεστικής: «Ποιοτικό άλμα, είμαι εντυπωσιασμένος» – Πρώτο βήμα του προγράμματος ΑΙΓΙΣ

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβε...
13:00 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες κ. Μαρινάκη;» – Η απάντηση μετά τα «πυρά» του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στον Νίκο Ανδρουλάκη

Απάντηση έδωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις τ...
12:29 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Αποστολάκης: «Είχαμε καταφέρει να βάλουμε σε μία τάξη τα χρονοδιαγράμματα των πληρωμών»

Τη θητεία του στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπερασπίστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του οργανισμού (10/2015 έως 11.2...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα