«Εξοικονομώ 2025»: Αυξάνεται κατά 490 εκατ. ευρώ – Ενισχύεται σημαντικά η στήριξη των πολιτών για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Enikos Newsroom

οικονομία

Εξοικονομώ

Σε υπερδιπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος “Εξοικονομώ 2025” από 434.000.000 εκατ. ευρώ σε 924.269.064 εκατ. ευρώ προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου όπως αναφέρει να καλυφθεί η υψηλή ζήτηση για το πρόγραμμα στο οποίο μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 55.000 αιτήσεις.

Η νέα απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης περισσότερων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, διευρύνοντας το όφελος για ακόμη περισσότερα νοικοκυριά. Επίσης, επικαιροποιεί τον κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μεταφέρει τη διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου (ΗΤΚ) εντός 30 ημερών μετά την υπαγωγή της αίτησης και παρατείνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως τις 31 Μαΐου 2026.

«Το “Εξοικονομώ 2025” αποτελεί κομβικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, που προωθεί την αποδοτική χρήση ενέργειας, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοικιών και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ισορροπία», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131513745 Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.). Ο Οδηγός του Προγράμματος, οι τροποποιήσεις, τα εγχειρίδια χρήσης (user manuals) της πλατφόρμας και οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα: exoikonomo2025.gov.gr.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Έρχονται 232 νέες προσλήψεις σε δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

myDATA: Σήμερα η πρεμιέρα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πρόσωπο στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 19 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:37 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΕΒΕΘ: Τι έδειξε το Βαρόμετρο για τις προσδοκίες καταναλωτών και επιχειρήσεων

Νέα έρευνα του Βαρόμετρου του ΕΒΕΘ (δεύτερου εξαμήνου του 2025) έδειξε πως υπάρχει στασιμότητα...
17:03 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Ζητάμε παράταση στην εξαίρεση της φορολογίας καυσίμων για αγροτικό τομέα, ναυσιπλοΐα και αεροπλοΐα»

Τις θέσεις της Ελλάδας σχετικά με την Οδηγία της ΕΕ για τη φορολογία της ενέργειας, στο πλαίσι...
13:15 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πιερρακάκης από το ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς στα χαμηλής αξίας δέματα

Στην ατζέντα των θεμάτων, που θα συζητήσει σήμερα με τους ομολόγους του, αλλά και στις θέσεις ...
12:40 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Παπασταύρου: Ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου – Τι αποκάλυψε ο υπουργός Ενέργειας

Ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για συμμετοχή στο έργο του ηλεκτρικού καλωδίου (GSI) που θα δι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα