Κούπες: Το απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες μέσα σε λίγα λεπτά

Σταματίνα Στίνη

timeout

Κούπες: Το απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες μέσα σε λίγα λεπτά
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Έχετε βαρεθεί να τρίβετε τις κούπες σας προσπαθώντας να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες; Μια ειδικός στον καθαρισμό μοιράζεται μια απλή και οικονομική μέθοδο για πεντακάθαρα φλιτζάνια και κούπες, σε λιγότερο από 5 λεπτά, με ένα υλικό.

Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες από τις κούπες σας με ένα απλό υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Το απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες από τα φλιτζάνια και τις κούπες

Ο καθαρισμός γίνεται συχνά κουραστικός, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε επίμονα σημάδια που απαιτούν πολλή προσπάθεια. Οι επίμονοι λεκέδες από καφέ ή τσάι στις κούπες που δεν αφαιρούνται, όσο κι αν τρίβετε, αποτελούν έναν πραγματικό πονοκέφαλο. Ενώ αυτοί οι λεκέδες δεν είναι επιβλαβείς, μπορούν να κάνουν τις κούπες να φαίνονται βρώμικες, ακόμη και μετά το πλύσιμο.

Η ειδικός στον καθαρισμό σπιτιού, Mrs Hinch, μοιράστηκε έναν έξυπνο τρόπο για να απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά σημάδια σε λίγα λεπτά. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ταμπλέτες τεχνητής οδοντοστοιχίας (καθαριστικά δισκία που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική απολύμανση και αφαίρεση λεκέδων από την τεχνητή οδοντοστοιχία).

Πάγκοι κουζίνας: Πώς να αφαιρέσετε τους λεκέδες από καφέ και τσάι με 1 μόνο υλικό

Οδηγίες

  1. Βράστε νερό και προσθέστε μία ταμπλέτα τεχνητής οδοντοστοιχίας στην λερωμένη κούπα.
  2. Βεβαιωθείτε ότι οι λεκέδες καλύπτονται πλήρως από το ζεστό νερό.
  3. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 5 λεπτά.

Γιατί το κόλπο είναι αποτελεσματικό

Ο κύριος λόγος που οι ταμπλέτες οδοντοστοιχιών είναι τόσο αποτελεσματικές είναι επειδή περιέχουν μαγειρική σόδα και κιτρικό οξύ. Αυτά τα δύο συστατικά αντιδρούν μεταξύ τους, προκαλώντας τον αφρισμό της ταμπλέτας και τη διάλυση των λεκέδων.

Οι ταμπλέτες οδοντοστοιχιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για:

  • Αφαίρεση αλάτων από βραστήρες.
  • Καθαρισμό καμένων υπολειμμάτων από κατσαρόλες.
  • Καθαρισμό κεφαλών ντους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Έρχονται 232 νέες προσλήψεις σε δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

myDATA: Σήμερα η πρεμιέρα για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Όλες οι λεπτομέρειες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πρόσωπο στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 19 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:05 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την περιοχή; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Εάν πάρεις στα χέρια σου ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσ...
16:01 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

O ανάδρομος Ερμής ευνοεί 4 ζώδια από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου – «Ανατρέπετε το σενάριο και βγαίνετε νικητές»

Παρά τη φήμη του ανάδρομου Ερμή ότι προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό, αυτή τη φορά η ενέργε...
12:00 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Οι 8 έξυπνες φράσεις που θα σας γλιτώσουν από καβγάδες

Η διαχείριση μιας σύγκρουσης, είναι μια λεπτή πράξη εξισορρόπησης. Μερικές φορές, η πιο έξυπνη...
10:06 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν – «Ημέρα αποκαλύψεων στις σχέσεις σας»

Στις 13 Νοεμβρίου 2025, τρία ζώδια περνούν μια σημαντική δοκιμασία από το σύμπαν.  Όταν η Σελή...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα