Κούπες: Το απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες μέσα σε λίγα λεπτά

Έχετε βαρεθεί να τρίβετε τις κούπες σας προσπαθώντας να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες; Μια ειδικός στον καθαρισμό μοιράζεται μια απλή και οικονομική μέθοδο για πεντακάθαρα φλιτζάνια και κούπες, σε λιγότερο από 5 λεπτά, με ένα υλικό.

Το απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τους επίμονους λεκέδες από τα φλιτζάνια και τις κούπες

Ο καθαρισμός γίνεται συχνά κουραστικός, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε επίμονα σημάδια που απαιτούν πολλή προσπάθεια. Οι επίμονοι λεκέδες από καφέ ή τσάι στις κούπες που δεν αφαιρούνται, όσο κι αν τρίβετε, αποτελούν έναν πραγματικό πονοκέφαλο. Ενώ αυτοί οι λεκέδες δεν είναι επιβλαβείς, μπορούν να κάνουν τις κούπες να φαίνονται βρώμικες, ακόμη και μετά το πλύσιμο.

Η ειδικός στον καθαρισμό σπιτιού, Mrs Hinch, μοιράστηκε έναν έξυπνο τρόπο για να απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά σημάδια σε λίγα λεπτά. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ταμπλέτες τεχνητής οδοντοστοιχίας (καθαριστικά δισκία που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική απολύμανση και αφαίρεση λεκέδων από την τεχνητή οδοντοστοιχία).

Οδηγίες

Βράστε νερό και προσθέστε μία ταμπλέτα τεχνητής οδοντοστοιχίας στην λερωμένη κούπα. Βεβαιωθείτε ότι οι λεκέδες καλύπτονται πλήρως από το ζεστό νερό. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για περίπου 5 λεπτά.

Γιατί το κόλπο είναι αποτελεσματικό

Ο κύριος λόγος που οι ταμπλέτες οδοντοστοιχιών είναι τόσο αποτελεσματικές είναι επειδή περιέχουν μαγειρική σόδα και κιτρικό οξύ. Αυτά τα δύο συστατικά αντιδρούν μεταξύ τους, προκαλώντας τον αφρισμό της ταμπλέτας και τη διάλυση των λεκέδων.

Οι ταμπλέτες οδοντοστοιχιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για: