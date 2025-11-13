Ταϊλάνδη: Σε αγώνα πυγμαχίας μετατράπηκε ξενάγηση με λεωφορειάκι – Βρετανός ξυλοκόπησε Άραβα που έβαλε τα πόδια στο κεφάλι του

Ένας Βρετανός τουρίστας εμφανίζεται σε βίντεο να χτυπά σαν σε αγώνα πυγμαχίας, έναν άνδρα από τη Μέση Ανατολή, επειδή έβαλε τα γυμνά του πόδια στο προσκέφαλό του κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με λεωφορείο στην Ταϊλάνδη.

Ο Βρετανός φέρεται να επιτέθηκε στον άνδρα αφού αυτός έβαλε τα πόδια του κοντά στο κεφάλι του, ενώ ταξίδευαν στο τροπικό νησί Πουκέ, στις 11 Νοεμβρίου. Ο νεαρός ζήτησε από τον άνδρα πίσω του να κατεβάσει τα πόδια του, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες τον υποδέχτηκαν με γέλια και χλευασμούς, προκαλώντας καβγά μέσα στο λεωφορείο με το οποίο ταξίδευαν.

Το βίντεο δείχνει τον Βρετανό τουρίστα να ρίχνει μια γροθιά, ενώ ο άλλος άνδρας ανταπέδωσε με μια κλωτσιά με το γυμνό του πόδι, από το εσωτερικό του οχήματος. Το προσωπικό της εκδρομής αναγκάστηκε να παρέμβει και να χωρίσει τους δύο άνδρες πριν η διαμάχη κλιμακωθεί περαιτέρω.

Η μαρτυρία του ξεναγού

Ο Ταϊλανδός ξεναγός Yutthachai Samee, ο οποίος επίσης επέβαινε στο λεωφορείο, είπε: «Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ο Άραβας τουρίστας έβαλε τα πόδια του στο κάθισμα ενός Βρετανού τουρίστα. Εκείνος του είπε ήρεμα ότι αυτό ήταν ανάρμοστο, αλλά ο Άραβας τουρίστας τον χλεύασε, γέλασε και συμπεριφέρθηκε αγενώς απέναντί του».

Ο Βρετανός τουρίστας άρχισε να τραβάει βίντεο και προσπάθησε να του εξηγήσει ξανά ευγενικά, αλλά ο Άραβας τουρίστας τον αγνόησε και χτύπησε το τηλέφωνό του όταν το βαν έφτασε στην εταιρεία. «Ο Βρετανός πελάτης αντέδρασε, όπως φαίνεται στο βίντεο.»

«Προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε, ενώ ο Άραβας πελάτης χρησιμοποίησε το παπούτσι του για να αμυνθεί. Φαινόταν να πιστεύει ότι ήταν εντάξει να συμπεριφερθεί έτσι, επειδή οι Βρετανοί τουρίστες ήταν νεότεροι και ήταν μόνο δύο» πρόσθεσε.

Μετά το περιστατικό, ο τουρίστας από τη Μέση Ανατολή ζήτησε να τον μεταφέρουν πίσω στο ξενοδοχείο του, ενώ η υπόλοιπη ομάδα συνέχισε το ταξίδι. Ο Yutthachai περιέγραψε τον Βρετανό τουρίστα ως «ευγενικό και με καλούς τρόπους», ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από όλους «παρά το γεγονός ότι τον προκάλεσαν». Πρόσθεσε: «Δεν θα είχε αντιδράσει έτσι αν δεν ήταν σοβαρό το περιστατικό».

Η υποβάθμιση του Πουκέ

Το κάποτε παρθένο νησί του Πουκέ έχει υποβαθμιστεί από τον υπερβολικό τουρισμό, καθώς η ταϊλανδική κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πρόγραμμα χωρίς βίζα για να αυξήσει τα έσοδα μετά τα άγονα χρόνια της πανδημίας.

Θυμωμένοι ντόπιοι ισχυρίζονται ότι η προσπάθεια προσέλκυσης εισοδημάτων από τον τουρισμό έχει προσελκύσει πλήθη «χαμηλής ποιότητας» επισκεπτών από τη Ρωσία, την Ινδία και την Αυστραλία.

Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι το νησί έχει γίνει ένα καταφύγιο εγκληματικής δραστηριότητας, με την αστυνομία να μην είναι σε θέση να ελέγξει τους καβγάδες στους δρόμους και πιο οργανωμένους κακοποιούς να δημιουργούν συμμορίες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων.