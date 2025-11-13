Άγιος Παντελεήμονας: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο». 

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού 

«Στις 07/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα της Αθήνας η Σούκρι (ον.) Χουσσεΐν (επ.), 16 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/11/2025, για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο».

