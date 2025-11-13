Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ. για την μεταφορά βρέφους στο «Ιπποκράτειο»

Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) για τη μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρες, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 15:30 περιπολικό της Τροχαίας και δύο δίκυκλα της ΕΛ.ΑΣ. συνόδευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ένα βρέφος από τις Σέρρες, προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με ασφάλεια στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρέλαβαν το ασθενοφόρο από την Περιφερειακή οδό, στο ύψος του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο Ιπποκράτειο μέσα σε έξι λεπτά, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το thestival.

 

 

