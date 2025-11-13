ΕΟΔΥ: 6 νέοι θάνατοι από κορονοϊό και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Μείωση συνεχίζει να καταγράφει η θετικότητα για Covid-19 στην κοινότητα και σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η θετικότητα για γρίπη την εβδομάδα 3-9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

  • Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Καταγράφηκε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

  • Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη Covid-19

  • Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
  • Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν έξι νέοι θάνατοι.
  • Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός της γρίπης

  • Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.
  • Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ καταγράφηκε ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
  • Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της προηγούμενη εβδομάδας.
  • Συνολικά, τις τελευταίες πέντε εβδομάδες μεταξύ 778 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 19 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης τύπου Α.
  • Από τα 17 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 12 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και πέντε ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

  • Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη Covid-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών, με τη λοίμωξη Covid-19 να υπερτερεί έναντι της γρίπης. Συστήνεται, τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Δείτε εδώ την έκθεση του ΕΟΔΥ.

