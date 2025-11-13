Τουρκία: «Καμπάνες» σε 102 ποδοσφαιριστές για συμμετοχή στο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού

Η πειθαρχική επιτροπή της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Τουρκίας (PFDK) ανακοίνωσε ότι επέβαλε ποινές σε συνολικά 102 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Οι τιμωρίες κυμαίνονται από 45 ημέρες έως 12 μήνες αποκλεισμού από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, ο Ερέν Ελμάλι, διεθνής αμυντικός της Γαλατασαράι, τιμωρήθηκε με 45 ημέρες αποκλεισμό, ενώ ο Μετεχάν Μπαλτατσί, κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι, θα μείνει εκτός δράσης για 9 μήνες.

Επιπλέον, στον Σενεγαλέζο επιθετικό της Κόνιασπορ, Αλασάν Ντάο, επιβλήθηκε η βαρύτερη ποινή , 12 μήνες αποκλεισμού.

