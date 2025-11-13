Σωκράτης Φάμελλος: Είστε υπεύθυνοι για την καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου

Την πλήρη ευθύνη για «την καταστροφή της ελληνικής υπαίθρου» επέρριψε στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς» (Α΄ 183) και συναφείς διατάξεις».

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο πρωτογενής τομέας είναι πυλώνας εθνικής ασφάλειας», σημείωσε ο Σ. Φάμελλος, τονίζοντας πως, αντίθετα, η κυβέρνηση εδώ και έξι χρόνια έχει καταφέρει «να μειώνεται η αγροτική παράγωγη» και «να αυξάνεται η εκτροφή γαλάζιων ακρίδων».

Συγκεκριμένα, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι άφησε «να εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής», αλλά και να «μαζεύονται τα κέρδη στους μεσάζοντες», με αποτέλεσμα να «φτωχαίνουν» οι αγρότες. Επιπρόσθετα, την κατηγόρησε για ελλείψεις και μεγάλες καθυστερήσεις σε εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που ευθύνονται για τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν από φαινόμενα όπως ο «Daniel».

«Προχωράτε μόνο τα ρουσφέτια», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος κατά κύριο λόγο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κλάπηκε με δική σας ευθύνη ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες για την ψηφοθηρία και τους λίγους σταυρούς των εκλογών. Από ανώτατους αξιωματούχους, ‘Φραπέδες’, ‘Χασάπηδες’, κουμπάρους. Τα χρήματα αυτά λείπουν σήμερα από την ύπαιθρο», υπογράμμισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «εξαπάτησε τους αγρότες για να εκλεγεί το 2019 και μετά έβαλε πλάτη στην κλοπή των επιδοτήσεών τους».

Επισήμανε, δε, ότι όλα τα στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο αποτελούν «προσωπική επιλογή» του πρωθυπουργού και επανέλαβε τις κατηγορίες περί προσπάθειας συγκάλυψης. ‘Αφησε, μάλιστα, αιχμές εναντίον της κυβέρνησης ότι προκειμένου να καλύψει τις ευθύνες του κόμματος, «έχει οδηγήσει όλη την ύπαιθρο σε απόγνωση». «Γιατί, η εξάπλωση και διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στη χώρα μας, με πάνω 400.0000 θανατωμένα ζώα και κόστος που φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, είναι απολύτως ευθύνη της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Νέας Δημοκρατίας. Μια πληγή ακόμα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη», τόνισε, επιρρίπτοντας συγκεκριμένα ευθύνη στην κυβέρνηση ότι «δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα εγκαίρως» και καταλογίζοντάς της «διαχειριστική ανικανότητα». «Είστε υπεύθυνοι για τις υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για τους ελέγχους που δεν έγιναν εγκαίρως. Είστε υπεύθυνοι γιατί τα μέτρα βιοασφάλειας που δεν εφαρμόστηκαν. Είστε υπεύθυνοι γιατί δεν αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκά εργαλεία, χρηματοδοτήσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ για την τρέχουσα ΠΝΠ είπε πως αφορά μέτρα που έγιναν «πρόχειρα και σε πανικό».

Ειδικότερα, διερωτήθηκε πώς θα πιστέψουν οι κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί ότι θα πάρουν τις αποζημιώσεις και πώς θα ζήσουν μέχρι τότε, αλλά και πώς θα αναπληρωθεί το ζωικό κεφάλαιο.

«Την εγκατάλειψη οι άνθρωποι της υπαίθρου την ζουν πολύ έντονα», σημείωσε και παρέπεμψε στις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: στήριξη των κτηνοτρόφων, με προκαταβολή 50%, διατήρηση δικαιωμάτων και κάλυψη κόστους ζωοτροφών και ταυτόχρονη «αποζημίωση εισοδήματος για αξιοπρεπή διαβίωση των κτηνοτρόφων και των συναφών κλάδων».

Σχολίασε, μάλιστα, ότι «είναι σωστή η αναστολή κατασχέσεων», αλλά πρέπει, επίσης να προβλεφθεί, «αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για δύο χρόνια».

Όσον αφορά, συνολικά, τον πρωτογενή τομέα, υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με «άμεσα μέτρα για το κόστος παραγωγής, τα αγροτικά χρέη, τα εργατικά χέρια». Τόνισε, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει δυναμική διαπραγμάτευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά και «να συνδεθούν οι ενισχύσεις με την παραγωγικότητα».

«Ο αγροτικός κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν πάει άλλο με τη Νέα Δημοκρατία, με μία κυβέρνηση επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Οι γεωργοί, οι μελισσοκόμοι, οι αλιείς, οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή πορείας. Γι’ αυτό ξεκίνησαν νέες κινητοποιήσεις. Και είναι δικαιολογημένες. Η ύπαιθρος δεν ζητά ελεημοσύνη. Ζητά δικαιοσύνη», δήλωσε ο Σ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως «απαιτείται μια προοδευτική κυβέρνηση».