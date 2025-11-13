Νέες αποκαλύψεις για τα email Επστάιν: «Εγώ είμαι αυτός που μπορεί να τον καταστρέψει» είχε γράψει για τον Τραμπ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στη φυλακή.

Από χθες έρχεται στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των emails του Επστάιν με φίλους και συνεργάτες, στα οποία αναφέρεται και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα από τα μηνύματα που δημοσιεύεται σήμερα ο Επστάιν γράφει σε ένα πρόσωπο που δεν κατονομάζεται. Το συγκεκριμένο άτομο τον Δεκέμβριο του 2018 γράφει ότι «όλα θα ξεφουσκώσουν. Στη πραγματικότητα προσπαθούν απλώς να καταστρέψουν τον Τραμπ και κάνουν ό,τι μπορούν για να το πετύχουν…!». Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο θέμα αναφερόταν το άτομο αυτό.

Τότε ο Επστάιν απάντησε: «Ναι, ευχαριστώ. Είναι τρελό. Επειδή εγώ είμαι αυτός που μπορεί να τον καταστρέψει».

Πίστευε ότι είχε επιζήμιες πληροφορίες για τον Τραμπ

Η μακροχρόνια φιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν έφτασε στο τέλος της στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Ωστόσο, ο καταδικασμένος χρηματιστής για χρόνια μετά συνέχισε να ασχολείται με τον Τραμπ, όπως φαίνεται από τα μηνύματα του.

Σε περισσότερες από 20.000 σελίδες γεμάτες με τα email και άλλα μηνύματα του κ. Επστάιν που δημοσιεύθηκαν από μια επιτροπή του Κογκρέσου την Τετάρτη, ο Τζέφρι Επστάιν προσβάλλει τον κ. Τραμπ και υπαινίσσεται ότι διαθέτει πληροφορίες που τον δυσφημούν.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρονολογούνται τουλάχιστον από το 2011, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σταρ σε ριάλιτι σόου που σκεφτόταν να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ. Εκείνο το διάστημα ο Τζέφρι Επστάιν προσπαθούσε να αποκαταστήσει την δημόσια εικόνα του μετά την καταδίκη και τη φυλάκισή του για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία.

Τα μηνύματα συνεχίζονται μέχρι την άνοιξη του 2019, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ετοίμαζε ποινική υπόθεση εναντίον του Επστάιν.

Τα μηνύματα υπονοούν ότι ο Επστάιν ή οι σύμβουλοί του πίστευαν ότι είχαν παρασκηνιακές και ενδεχομένως επιζήμιες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιοκτησίες και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του Τραμπ. Άλλα μηνύματα υποδηλώνουν ότι ο Επστάιν πίστευε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνώριζε περισσότερα για τις ανήλικες και την συμπεριφορά του χρηματιστή από όσα είχε παραδεχτεί δημοσίως.

Τον Δεκέμβριο του 2015 όταν η προεκλογική εκστρατεία Τραμπ για την προεδρία κέρδιζε έδαφος ο Επστάιν επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο που εργαζόταν τότε στους New York Times, Λάντον Τόμας Τζούνιορ και τον ρώτησε: «Θα ήθελες φωτογραφίες του Ντόναλντ και κοριτσιών με μπικίνι στην κουζίνα μου;».

Τελικά ποτέ ο Επστάιν δεν έδωσε κάποια τέτοια φωτογραφία στον δημοσιογράφο ούτε έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη τέτοιων φωτογραφιών.

Ο Επστάιν παρακολουθούσε στενά τα οικονομικά του Τραμπ

Τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δείχνουν επίσης ότι ο Επστάιν παρακολουθούσε στενά τις επιχειρηματικές αποφάσεις και την πολιτική πορεία του Τραμπ.

Στις 13 Ιουνίου 2019, περίπου τρεις εβδομάδες πριν οι πράκτορες του FBI συλλάβουν τον Επστάιν και τον οδηγήσουν στη φυλακή, ο λογιστής του Ρίτσαρντ Καν τον ενημέρωσε με email ότι μόλις είχε ολοκληρώσει την εξέταση της φορολογικής δήλωσης και της περιουσιακής κατάσταση του Τραμπ. Ο λογιστής χαρακτήρισε τη δήλωση «100 σελίδες με ανοησίες». Ωστόσο εντόπισε εννέα «ενδιαφέροντα ευρήματα» σχετικά με τα χρέη, τα έσοδα και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε άλλα μηνύματα ο Επστάιν ρωτούσε γνωστούς του αν είχαν πληροφορίες για τους δικηγόρους που εκπροσωπούσαν τον Τραμπ αλλά δεν είναι σαφές γιατί ήθελε να γνωρίζει τα ονόματά τους.