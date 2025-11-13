Βίντεο: Μεθυσμένος επιβάτης ανάγκασε πιλότο να ακυρώσει προσγείωση – Επενέβη η αστυνομία για να τον ηρεμήσει

Σε πτήση της Ryanair από την Κρακοβία (Πολωνία) προς το Μπρίστολ (Βρετανία), ένας μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε χάος λίγο πριν από την προσγείωση, αναγκάζοντας τον πιλότο να εγκαταλείψει την προσέγγιση του αεροδρομίου και να κάνει κύκλους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2025 και καταγράφηκε σε βίντεο από τον συνεπιβάτη του, Κάσπερ Μπουγιάκ. Στο υλικό φαίνεται ο άνδρας να βρίζει, να καβγαδίζει με το πλήρωμα καμπίνας και να παλεύει με τα μέλη της ασφάλειας που προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν.

Σε κάποιο σημείο, μάλιστα, στρέφεται προς τον Μπουγιάκ και του δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο επιβάτης έγινε ολοένα και πιο επιθετικός, αποκαλώντας τους αστυνομικούς «καθάρματα» και «απαράδεκτους» την ώρα που του περνούσαν χειροπέδες.

Όπως δήλωσε ο Μπουγιάκ, ο ίδιος άνδρας είχε προκαλέσει ανάλογο επεισόδιο και σε προηγούμενη πτήση την Κυριακή, πίνοντας υπερβολικά, βρίζοντας και φερόμενος ανάρμοστα προς μια γυναίκα που καθόταν κοντά του. Επίσης, είχε δημιουργήσει προβλήματα και στον έλεγχο διαβατηρίων κατά την άφιξή του στην Κρακοβία.

Στην πτήση της επιστροφής προς το Μπρίστολ, ο άνδρας φαινόταν αρχικά πιο ήρεμος και μάλιστα χαιρέτησε τον Μπουγιάκ λέγοντας: «Με θυμάσαι;».

Ωστόσο, μετά την κατανάλωση αλκοόλ εν πτήσει, η συμπεριφορά του ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Οι επιβάτες τον παρακάλεσαν να ηρεμήσει, καθώς υπήρχαν παιδιά στο αεροσκάφος, κάτι που προκάλεσε νέους καβγάδες.

Λίγο πριν από την προσγείωση, ο άνδρας αρνήθηκε επανειλημμένα να καθίσει στη θέση του, αναγκάζοντας τον πιλότο να ακυρώσει την προσέγγιση και να περιμένει μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

«Έκανε φασαρία σχεδόν όλη την ώρα», είπε ο Μπουγιάκ. «Μόλις ήπιε, άρχισε τα καμώματά του».

Το βίντεο τελειώνει τη στιγμή που οι επιβάτες αποβιβάζονται, όμως, σύμφωνα με τον Μπουγιάκ, η αστυνομία χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να απομακρύνει τον άνδρα από το αεροπλάνο, καθυστερώντας την επόμενη προγραμματισμένη πτήση της Ryanair προς την Κρακοβία.