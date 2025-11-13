Προσωρινό «λουκέτο» σε 9 καταστήματα για τα τραπεζοκαθίσματα βάζει ο Δήμος Αθηναίων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Προσωρινό «λουκέτο» σε 9 καταστήματα για τα τραπεζοκαθίσματα βάζει ο Δήμος Αθηναίων

Εννέα νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, από τις 14 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι οι σφραγίσεις των καταστημάτων θα πραγματοποιηθούν λόγω υπέρβασης χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Προχωράμε και αυτή την εβδομάδα σε νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων. Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 240 σφραγίσεις Κ.Υ.Ε., εκ των οποίων οι 163 αφορούν αποκλειστικά την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, θα είμαστε όμως αυστηροί με όσους παρανομούν».

Από τα εννέα καταστήματα, που θα σφραγιστούν τις επόμενες μέρες, το ένα βρίσκεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, τα έξι στην 2η Δημοτική Κοινότητα και τα δυο στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία είναι καθημερινοί και εντατικοί. Στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της προσβασιμότητας, η – όσο το δυνατόν – μεγαλύτερη απελευθέρωση κοινόχρηστου χώρου και η απόδοσή του στους πολίτες. Θα είμαστε αμείλικτοι σε φαινόμενα ανομίας».

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αφορούν:

  • 2 καταστήματα για 10 ημέρες
  • 1 κατάστημα για 7 ημέρες
  • 1 κατάστημα για 6 ημέρες
  • 3 καταστήματα για 5 ημέρες
  • 1 κατάστημα για 3 ημέρες
  • 1 κατάστημα για 2 ημέρες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Νέο στέλεχος γρίπης υπό παρακολούθηση- Συναγερμός για αυξημένη μεταδοτικότητα

ΙΣΑ: Το clawback «πνίγει» την ΠΦΥ-Κίνδυνος λουκέτου για εκατοντάδες ιατρεία

Χατζηδάκης: Αυξάνεται στα 2,5 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης

Ελαιόλαδο: Τι λένε παράγοντες της αγοράς για την τιμή του

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 19 δευτερόλεπτα;

LiDAR: 8 απίθανοι τρόποι να το χρησιμοποιείς στο iPhone ή το iPad σου
περισσότερα
18:20 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ. για την μεταφορά βρέφους στο «Ιπποκράτειο»

Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) για τη μεταφορά ενός βρέφους από τις Σέρρε...
17:54 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Αχαΐα: Ανατρεπτική μαρτυρία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου Ανδρέα – «Από τη μάντρα έπεσαν κάτω με τη γουρούνα»

Σοκ προκαλούν νέες πληροφορίες που προέρχονται από μαρτυρία που βλέπει το φως της δημοσιότητας...
17:05 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου – Εντοπίστηκε κρούσμα βρουκέλλωσης σε κριό

Κλειστός για το κοινό θα είναι από αύριο και μέχρι νεωτέρας ο Ζωολογικός Κήπος του Δήμου Θεσσα...
16:52 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Λήξη συναγερμού για τον 23χρονο που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Επέστρεψε στην ψυχιατρική κλινική από όπου είχε διαφύγει

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση του 23χρονου που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, στην Πάτρα. ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα