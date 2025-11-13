Αχαΐα: Ανατρεπτική μαρτυρία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου Ανδρέα – «Από τη μάντρα έπεσαν κάτω με τη γουρούνα»

Σοκ προκαλούν νέες πληροφορίες που προέρχονται από μαρτυρία που βλέπει το φως της δημοσιότητας, για το τραγικό δυστύχημα σε χωριό της Πάτρας, όπου έχασε τη ζωή του ένα 3χρονο παιδί έπειτα από πτώση.

Συγκεκριμένα, αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», περιγράφει καρέ-καρέ πώς συνέβη το περιστατικό και τι ακολούθησε αμέσως μετά.

«Τους είχαν δει να κάνουν βόλτα με τετρακίνητη μηχανή»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, λίγες ώρες πριν από το τραγικό συμβάν, οι δύο τους είχαν θεαθεί να κινούνται με τη γουρούνα μέσα στο χωριό. «Τη συγκεκριμένη ημέρα, πριν το δυστύχημα, είδα τον θείο και το μικρό να κάνουν βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή.

Ήταν περίπου μιάμιση με δύο ώρες πριν. Από τη μάντρα έπεσαν κάτω με τη γουρούνα και έτσι έγινε όλο το συμβάν. Δεν χτύπησε πουθενά αλλού», αναφέρει η μαρτυρία, αποκαλύπτοντας πως το δυστύχημα σημειώθηκε, ενώ ο θείος έκανε βόλτα με τον ανιψιό του με το όχημα.

Σύμφωνα με την μαρτυρία, όταν οι κάτοικοι έσπευσαν στο σημείο, η γουρούνα δεν βρισκόταν πλέον εκεί. «Όχι, την είχαν πάρει», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως το όχημα απομακρύνθηκε σκόπιμα μετά την πτώση.

«Η γουρούνα ανήκε στον πατέρα του παιδιού»

Ο θείος, σύμφωνα με τη μαρτυρία, είχε πάει εκείνη τη μέρα στο χωριό για να φτιάξει μια σκεπή. Η «γουρούνα» ανήκε στον πατέρα του παιδιού και φυλασσόταν σε υπόστεγο. «Η γουρούνα είναι του πατέρα», δηλώνει χαρακτηριστικά. «Μαζί, θείος και ανιψιός, πρώτη φορά τους είδα να κυκλοφορούν με αυτή», συμπλήρωσε.

Όπως προσθέτει, την ώρα της βόλτας το παιδί καθόταν μπροστά στη μηχανή. «Πιστεύω ότι έπεσαν με τη γουρούνα από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να χτύπησε αλλού ή να λιποθύμησε ο θείος. Έπεσαν μαζί», σημειώνει. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, μετά το δυστύχημα, η γουρούνα μετακινήθηκε από το σημείο από τον 25χρονο, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει το περιστατικό.

«Μόνος του ο 25χρονος την πήρε. Ήθελαν να καλύψουν όλο το συμβάν, γιατί θα ήταν μπλεγμένοι και ο πατέρας του παιδιού και ο ανιψιός του – το 25χρονο παιδί», κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας εκπομπής, το ιατροδικαστικό πόρισμα για τον θάνατο του παιδιού έδειξε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί εξέφραζαν την απορία, πώς είναι δυνατόν από αυτή την πτώση να υπάρχουν αυτά τα τραύματα.

Υπενθυμίζεται ότι η κηδεία του 3χρονου παιδιού τελέστηκε σήμερα το πρωί.

Τι είπε στην κατάθεσή του ο 25χρονος θείος

Όπως περιέγραψε ο θείος του 3χρονου στην κατάθεσή του, χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο από ύψος περίπου δύο μέτρων.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου κάνοντας βόλτα, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι δύο στο έδαφος. Η αιτία της πτώσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

«Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε, και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ», φέρεται να είπε με λυγμούς ο 25χρονος, ο οποίος είναι συντετριμμένος και υποστηρίζεται από την οικογένεια του παιδιού.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του κι έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του μικρού αγοριού στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί πάλευαν επί 40 λεπτά για να επαναφέρουν το αγοράκι. Ωστόσο, δυστυχώς, το παιδί έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3,5 ώρες μετά, προδομένο από την καρδιά του.

Η Διοίκηση του Καραμανδάνειου εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή της: «Το παιδί διακομίστηκε σε εξαιρετικά βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια».

Ο 25χρονος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε από την πτώση, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Τελικά, αφέθηκε ελεύθερος.