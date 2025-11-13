Τραγωδία στην Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα

Θρήνος στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπατών, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

Αυτή την ώρα, οι γονείς, οι δύο αδελφούλες του, συγγενείς και ολόκληρο το χωριό των Σπάτων Αχαΐας λένε το τελευταίο «αντίο» στον μικρό Ανδρέα.

Το αγγελούδι κηδεύεται μέσα σε βουβό πόνο, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως το παιδάκι δεν θα είναι πια κοντά τους.

Συντετριμμένος και ο 25χρονος θείος του, ο οποίος δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμη πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24.news.

Τι είπε στην κατάθεσή του ο 25χρονος θείος

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου κάνοντας βόλτα, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι δύο στο έδαφος. Η αιτία της πτώσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του κι έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του μικρού αγοριού στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί πάλευαν επί 40 λεπτά για να επαναφέρουν το αγοράκι. Το παιδί έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3,5 ώρες μετά, προδομένο από την καρδιά του.

Στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» διακομίστηκε και ο 25χρονος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε από την πτώση. Χθες, με απόφαση του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.