Πανεπιστήμια: Πότε θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αμφιθέατρο πανεπιστήμια

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών από τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως είπε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.  «Δεν πρόκειται για τιμωρητικό μέτρο, αλλά για μια λογική εξυγίανσης των φοιτητικών καταλόγων, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαϊωάννου, οι γραμματείες των σχολών έχουν ήδη ξεκινήσει την εκκαθάριση των μη ενεργών φοιτητών, με τα στοιχεία να αποστέλλονται στο υπουργείο έως το τέλος του έτους. Ο υφυπουργός Παιδείας, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, εκτίμησε ότι ο αριθμός των μη ενεργών φοιτητών κυμαίνεται μεταξύ 280.000 και 290.000, διευκρινίζοντας πως έχει δοθεί επιπλέον χρόνος σε όσους έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους.

«Υπάρχουν και ευεργετικές διατάξεις για φοιτητές που εργάζονται, έχουν προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη. Αυτοί μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων του ν+2 ή ν+3», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο δείχνει «κοινωνική και ακαδημαϊκή ευαισθησία».

Αναφερόμενος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που αποφάσισε ενδιάμεση εξεταστική για όσους κινδυνεύουν με διαγραφή, ο υφυπουργός εξήγησε πως «η συμπληρωματική εξέταση είναι απολύτως νόμιμη, εφόσον γίνεται εντός των χρονικών ορίων. Το αδιαπραγμάτευτο είναι η 31η Δεκεμβρίου».

Ιδιωτικά – μη κρατικά πανεπιστήμια: Ξεκίνησαν τα μαθήματα, εκκρεμούν οι νομικές σχολές

Ο κ. Παπαϊωάννου επιβεβαίωσε ότι τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν έχουν ξεκινήσει τα μαθήματά τους από τις 3 Νοεμβρίου, εκτός από τα τμήματα Νομικής, όπου εκκρεμεί η πιστοποίηση. «Ελπίζω εντός της επόμενης εβδομάδας να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα», ανέφερε.

Για τα τμήματα που ήδη λειτουργούν, σημείωσε πως οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανέρχονται σε περίπου 500 με 600 άτομα, αριθμός που αντιστοιχεί στα όρια βιωσιμότητας που είχαν καταθέσει τα ίδια τα πανεπιστήμια.

«Πρόκειται για μια ιστορική μεταρρύθμιση στην ανώτατη παιδεία, που μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν την τόλμη να φέρουν», ανέφερε ο υφυπουργός, διευκρινίζοντας ότι ο ορθός όρος είναι “μη κρατικά πανεπιστήμια” και όχι «ιδιωτικά».

«Τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν σε ήρεμο περιβάλλον»

Ο υφυπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι όλα τα δημόσια πανεπιστήμια λειτουργούν φέτος χωρίς καταλήψεις ή εντάσεις, ενώ αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης για υποδομές και έρευνα. «Ζούμε μια άλλη λογική στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Το δεύτερο σπίτι των φοιτητών είναι πλέον ασφαλές», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους χώρους των ΑΕΙ, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι όλα τα πανεπιστήμια έχουν ήδη καταθέσει σχέδια ασφαλείας, ενώ «ο νέος νόμος του Ιουλίου για πειθαρχικές και ποινικές διώξεις εφαρμόζεται ήδη».

«Όπου υπήρξαν ακτιβιστικές ενέργειες ή φθορές περιουσίας, έχουν ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες. Αν κάποιος προκαλέσει ζημιές, η Τεχνική Υπηρεσία τις αποτιμά και η ζημία αποδίδεται μέσω εφορίας», δήλωσε, εξηγώντας ότι ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, μπορεί να υπάρξει και απώλεια φοιτητικής ιδιότητας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο καφές μπορεί να μειώσει κατά 39% τα προβλήματα στην καρδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη – Ποιος είναι ο πιο υγιεινός;

Εγκεφαλικό και καρδιακό: Το βραδινό σημάδι που μπορεί να είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ τον Οκτώβριο έπειτα από ελέγχους

B2B eCommerce: Τι είναι και πώς λειτουργεί για τις επιχειρήσεις

Ερευνητές επικύρωσαν τη διανομή κβαντικών κλειδιών με θεωρία προστασίας μετρήσεων

Αιφνιδιαστική κίνηση από την Microsoft – Εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για τους χρήστες των Windows 10
περισσότερα
12:08 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που σκοτώθηκε πέφτοντας από μάντρα

Θρήνος στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή ...
11:49 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σέρρες: Στον εισαγγελέα οι 30 συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στην κλειστή δομή Σιντικής

Ηρεμία επικρατεί αυτή την ώρα στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση...
11:28 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα πήρε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται για τη βόμβα – ΦΩΤΟ

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Πέμπτης (1...
11:19 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Φοιτητές: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις – Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν

Από σήμερα, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου θα μπορούν όσοι φοιτητές εμπίπ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα