ΕΕ: Επαναβεβαίωσε τη «σθεναρή υποστήριξή» της στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Επαναβεβαίωσε τη «σθεναρή υποστήριξή» της στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Πηγή: Χ / @DanJoergensen

Τη «σθεναρή υποστήριξη» της ΕΕ στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης ΕλλάδαςΚύπρου (Great Sea Interconector), επαναβεβαίωσε ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, μετά την «εποικοδομητική» συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα με τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Παπαναστασίου.

Ειδικότερα, ο επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν ανακοίνωσε μέσω του Χ τα εξής:

«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με βασικά ενεργειακά θέματα και έργα, συμπεριλαμβανομένου του έργου Διασύνδεσης, Great Sea Interconector (GSI), το οποίο η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά».


Ο Γιόργκενσεν επισημαίνει, επίσης, ότι «η καλύτερη και βελτιωμένη διασύνδεση είναι απαραίτητη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και για την ανεξαρτησία μας».

Παράλληλα, ο Επίτροπος ανακοινώνει ότι «σύντομα» θα προχωρήσει η πρωτοβουλία «Energy Highways», η οποία έχει στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το έργο GSI από δυνητικούς επενδυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο καφές μπορεί να μειώσει κατά 39% τα προβλήματα στην καρδιά, σύμφωνα με νέα μελέτη – Ποιος είναι ο πιο υγιεινός;

Εγκεφαλικό και καρδιακό: Το βραδινό σημάδι που μπορεί να είναι ένδειξη αυξημένου κινδύνου

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ τον Οκτώβριο έπειτα από ελέγχους

B2B eCommerce: Τι είναι και πώς λειτουργεί για τις επιχειρήσεις

Ερευνητές επικύρωσαν τη διανομή κβαντικών κλειδιών με θεωρία προστασίας μετρήσεων

Αιφνιδιαστική κίνηση από την Microsoft – Εξέδωσε επείγουσα ενημέρωση για τους χρήστες των Windows 10
περισσότερα
12:19 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Η έφεση του Σαρκοζί θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου

Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση πέν...
11:55 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Σοκ στην Ιταλία: Μητέρα σκότωσε τον 9χρονο γιο της – Έκοψε τον λαιμό του με μαχαίρι κουζίνας

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Ιταλία, καθώς μια μητέρα φέρεται να σκότωσε τον 9χρονο γιο τη...
11:44 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Καθηλώνει όλο τον στόλο των C-130 μετά τη συντριβή του μεταγωγικού αεροσκάφους στη Γεωργία

Τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130 που κατέπεσε αυτή την εβδομάδα στη Γεωργία, προκάλ...
10:47 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: 374 γκάιντες σε πλατεία της Μελβούρνης έσπασαν παγκόσμιο ρεκόρ παίζοντας AC/DC

Μια πρωτόγνωρη μουσική επίδειξη στην καρδιά της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, συγκέντρωσε χιλιάδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα