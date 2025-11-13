Παρελθόν το χαρτόσημο, έρχεται το ψηφιακό τέλος: Πώς και πότε επιβάλλεται – Τι αναφέρει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Εγκύκλιο για το ψηφιακό τέλος συναλλαγής που αντικατέστησε το γνωστό χαρτόσημο αλλά και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του Δημοσίου εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις συναλλαγών στις οποίες επιβάλλεται το ψηφιακό τέλος.

Αναλυτικά, η ΑΑΔΕ αναφέρει σε εγκύκλιο της:

1. Μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων

Το τέλος με συντελεστή 3,60% επί του μισθώματος αφορά αποκλειστικά επαγγελματικές χρήσεις όταν το ακίνητο δεν έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ και βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια. Η υποχρέωση απόδοσης βαρύνει κατά κανόνα τον ιδιοκτήτη μέσω της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με ειδική μεταχείριση όταν ο μισθωτής είναι φορέας του Δημοσίου.

Οι κατοικίες παραμένουν εκτός φορολογικού βάρους, ακόμη και αν ενοικιάζονται από εταιρείες για στέγαση εργαζομένων. Η εξαίρεση επεκτείνεται στις αποθήκες και θέσεις στάθμευσης που ενοικιάζονται από ιδιώτες μαζί με κατοικία. Όταν τμήμα κατοικίας χρησιμοποιείται επαγγελματικά, το τέλος υπολογίζεται μόνο για το αντίστοιχο ποσοστό του μισθώματος.

Στην υπεκμίσθωση, κάθε σύμβαση εξετάζεται χωριστά. Τυχόν πιστωτικός φόρος που προκύπτει από άλλες δηλώσεις μπορεί να συμψηφιστεί με το οφειλόμενο τέλος.

2.Πράξεις στα κτηματολογικά γραφεία

Η μεταγραφή μίσθωσης διάρκειας άνω των εννέα ετών επιβαρύνεται με πάγιο ποσό 1,20% επί του συνολικού ενοικίου όλης της περιόδου, καταβαλλόμενο εφάπαξ μέσω συμβολαιογράφου. Για την εγγραφή υποθήκης ή τη μετατροπή προσημείωσης σε υποθήκη εφαρμόζεται συντελεστής 3,60%, ανεξάρτητα από την αιτία της οφειλής. Την καταβολή αναλαμβάνει ο αιτών την πράξη μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου. Εξαιρούνται οι υποθήκες που εξασφαλίζουν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, ασφαλιστικά ταμεία, πράκτορες Εθνικού Λαχείου για το αντίτιμο λαχνών, καθώς και υποθήκες για δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα ή ομολογιακά δάνεια.

3.Χρηματοδοτήσεις και πιστώσεις

Υπόκεινται σε Ψηφιακό Τέλος τα δάνεια έντοκα ή άτοκα, οι πιστώσεις που λειτουργούν ως δάνεια (συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών καρτών) και οι μετατροπές ανεξόφλητων υπολοίπων σε νέο δάνειο, με ανώτατο όριο τα 150.000 ευρώ ανά σύμβαση. Κεφαλαιοποιημένοι τόκοι θεωρούνται νέο κεφάλαιο. Δεν επιβαρύνονται leasing, factoring, συμβόλαια παραγώγων, repos, δανεισμός τίτλων και πωλήσεις επί πιστώσει που υπάγονται σε ΦΠΑ ή Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων.

Απαλλάσσονται πλήρως δάνεια όπου συμμετέχει εποπτευόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ομολογιακά δάνεια, δάνεια από αλλοδαπές τράπεζες, χρηματοδοτήσεις με καταβολή σε μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό και χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αλλαγές όρων χωρίς αύξηση κεφαλαίου δεν δημιουργούν νέα φορολογική υποχρέωση.

Οι συντελεστές διαφοροποιούνται ως εξής:

α) 2,40% για δάνεια μεταξύ επιχειρηματιών φυσικών προσώπων που αφορούν αποκλειστικά την επιχείρησή τους, για συμβάσεις με τουλάχιστον μία εταιρεία και για δάνεια Δημοσίου με εταιρείες

β) 3,60% για δάνεια μεταξύ ιδιωτών, δάνεια ΝΠΔΔ μεταξύ τους ή με το Δημόσιο, δάνεια ιδιωτών με ΝΠΔΔ, δάνεια αστικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και δάνεια επιχειρηματιών που δεν σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα

4.Κινήσεις κεφαλαίων σε εταιρείες

Καταθέσεις και αναλήψεις από εταίρους, μετόχους ή συνδεδεμένα πρόσωπα σε νομικά πρόσωπα επιβαρύνονται με τέλος, εφόσον δεν πραγματοποιούνται βάσει ειδικής σύμβασης και δεν αποτελούν προκαταβολή κερδών εντός του φορολογικού έτους. Απαιτείται λογιστική τεκμηρίωση. Όταν οι ετήσιες αναλήψεις ξεπερνούν το μερίδιο κερδών, η διαφορά φορολογείται με προθεσμία απόδοσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έγκριση του ισολογισμού στη Γενική Συνέλευση. Καταθέσεις για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου εξαιρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά. Δεν υπάγονται συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ελληνικά ή αλλοδαπά. Ο συντελεστής για κεφαλαιουχικές και προσωπικές εταιρείες ανέρχεται σε 1,20%.

5. Αλληλόχρεοι λογαριασμοί

Οι δανειακοί, τρεχούμενοι και δοσοληπτικοί λογαριασμοί φορολογούνται, εκτός εάν συμβαλλόμενο μέρος είναι πιστωτικό ίδρυμα. Η βάση υπολογισμού είναι το μεγαλύτερο χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του φορολογικού έτους, εξαιρουμένων μεταφερόμενων υπολοίπων και τόκων. Εφαρμόζεται συντελεστής 2,40% όταν όλοι οι συμβαλλόμενοι είναι επιχειρηματίες και ο λογαριασμός εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα, ή όταν ένα μέρος είναι εταιρεία. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει συντελεστής 3,60%.

6. Επιταγές

Τα πινάκια όπου καταχωρούνται επιταγές που προσκομίζονται σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα για είσπραξη, ενεχυρίαση ή φύλαξη επιβαρύνονται με 3‰ επί της συνολικής αξίας. Την υποχρέωση δήλωσης και απόδοσης αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα, ενώ το τέλος βαρύνει τον κομιστή.