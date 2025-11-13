Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Συνελήφθη Τούρκος για όπλα, 10 προσαγωγές

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε την Τετάρτη (13/11) η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τη δράση Τούρκων υπηκόων στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό έγιναν έρευνες σε συνολικά τέσσερα σπίτια, ενώ προσήχθησαν δέκα άτομα, και συνελήφθη ένας 19χρονος, επειδή κατείχε παράνομα μία βαλλίστρα, η οποία και κατασχέθηκε.

Ο 19χρονος συλληφθείς, Τούρκος υπήκοος, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Για τους υπόλοιπους προσαχθέντες -όλοι Τούρκοι και επιπλέον ένας Έλληνας- δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

