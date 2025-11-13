Αυτά είναι τα 3 νέα αεροσκάφη που παρέλαβε η Πυροσβεστική – Μητσοτάκης: Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας

Στο αεροδρόμιο των Μεγάρων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην εκδήλωση μίλησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τη στιγμή «συμβολική» και «ιστορική» για τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η παραλαβή σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί «τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας».

Όπως είπε, πρόκειται για επένδυση απολύτως απαραίτητη, καθώς η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει «ποικιλόμορφες κρίσεις» που εντείνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. «Όσο η μάχη με την κλιματική κρίση γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που διαθέτουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κεφαλογιάννης: Η Πολιτική Προστασία αποκτά τα δικά της αεροσκάφη – Ένα βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας για τη χώρα

Ως «ιστορική ημέρα για την Πολιτική Προστασία της πατρίδας μας» χαρακτήρισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης την παραλαβή των νέων αεροσκαφών που εντάσσονται στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία – όπως είπε – αποκτώνται για πρώτη φορά ως ιδιόκτητα μέσα και όχι με μίσθωση, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί «ένα ουσιαστικό βήμα επιχειρησιακής αυτονομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι τα νέα αεροσκάφη επιτρέπουν στο Πυροσβεστικό Σώμα να επιτελεί, να ελέγχει και να παρεμβαίνει χωρίς εξαρτήσεις, προσφέροντας μεγαλύτερη ετοιμότητα και ταχύτερη ανταπόκριση σε κρίσιμα συμβάντα.

«Αυτή η ικανότητα θα μεταφραστεί σε πιο αποτελεσματική πρόληψη, μεγαλύτερη ετοιμότητα και ταχύτερη ανταπόκριση. Θα βλέπουμε τα φαινόμενα πριν εξελιχθούν σε κρίσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το έργο είναι αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας πολλών ανθρώπων και φορέων.

Τα νέα αεροσκάφη, όπως εξήγησε, θα αξιοποιούνται σε πολλαπλές αποστολές, όχι μόνο στην κατάσβεση πυρκαγιών αλλά και στην παρακολούθηση φυσικών φαινομένων, στην έρευνα και διάσωση, στην εκτίμηση ζημιών και στον συντονισμό επιχειρήσεων.

«Δεν προσθέτουν απλώς εξοπλισμό, αλλά φέρνουν πιο κοντά θεσμούς, υπηρεσίες και ανθρώπους που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό — την ασφάλεια της πατρίδας μας», σημείωσε.

«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις μετασχηματίζουν τον μηχανισμό σε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και τεχνολογικά ώριμο οργανισμό. Διαμορφώνουν μια νέα κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου που βλέπει τις κρίσεις όχι ως αναπόφευκτα γεγονότα, αλλά ως προκλήσεις που μπορούμε να προβλέψουμε, να προλάβουμε και να περιορίσουμε», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο υπουργός επισήμανε: «Ένα κράτος που μαθαίνει, εξελίσσεται και προστατεύει πριν χρειαστεί να απολογηθεί. Ένα κράτος που δεν μετρά την αξία του στις δηλώσεις μετά από μια κρίση, αλλά στις πράξεις που την απέτρεψαν».

