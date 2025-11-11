Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε από τη μάντρα στο κενό μαζί με έναν 25χρονο – Πώς συνέβη η ασύλληπτη τραγωδία

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα, για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του το 3χρονο αγοράκι, το οποίο έπεσε από μάντρα ύψους 2 μέτρων το μεσημέρι της Τρίτης (11/11), στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Αχαΐα: Κατέληξε το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο «Καραμανδάνειο»

Λίγο πριν από τη μοιραία πτώση, το αγοράκι έπαιζε με 25χρονο άνδρα ο οποίος ήταν θείος του, όπως αναφέρει το tempo24. Πιθανότατα μάλιστα, ο μικρός να βρισκόταν στην αγκαλιά του θείου του κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Εκτός από το άτυχο αγοράκι, τραυματίστηκε και ο 25χρονος, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας”, όπου και νοσηλεύεται.

Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα – Φέρει σοβαρά τραύματα 

Μετά τη μεταφορά στο νοσοκομείο, ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συγκλονισμένοι είναι οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι είχανε εμπιστευτεί στον 25χρονο να προσέχει το παιδί τους, τη στιγμή που εργάζονταν σε χωράφι κοντά στο σημείο του τραγικού συμβάντος.

