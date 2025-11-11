Ίλιον: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της φωτιάς σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – «Κινδυνεύσαμε να καούμε ζωντανοί»

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν κάτοικοι που διαμένουν γύρω από το κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στο Ίλιον, στο οποία ξέσπασε πυρκαγιά νωρίς τα ξημερώματα (11/11), με αποτέλεσμα να τυλιχθούν έξι αυτοκίνητα στις φλόγες και να προκληθούν ζημιές στα γύρω διαμερίσματα.

Ίλιον: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – Καταστράφηκαν ολοσχερώς 6 οχήματα, ζημιές και σε μπαλκόνια διαμερισμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή μητέρας, ενοίκου διπλανής πολυκατοικίας, για τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν εκείνη και η οικογένειά της, στο δελτίο ειδήσεων του STAR, η οποία αναφέρει:

“Από τις απανωτές εκρήξεις, τα μπαμ – μπουμ και τα λοιπά, τα παιδιά σηκώθηκαν.  Κατεβήκαμε κάτω με τα εσώρουχα – συγγνώμη κιόλας – ήταν τρομακτικό γιατί κοιμόμασταν. Έχουμε δύο παιδιά, κινδυνεύσαμε να καούμε ζωντανοί. Η αστυνομία εκκένωσε το κτίριο σε χρόνο απίστευτα μικρό, χτυπάγανε πόρτες. Ένας πανικός, παιδιά να κλαίνε.  Μια νύχτα τρόμου. Ήτανε τόσο μεγάλη η φωτιά, έφτασε μέχρι τον δεύτερο όροφο. Ένας πανικός, τι να σας περιγράψω τώρα. Πόλεμος”.

Ίλιον: Φωτιά σε αυτοκίνητα υπαίθριου χώρου καταστήματος πώλησης οχημάτων – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

