Θεσπρωτία: Έφοδος σε σπίτι συγγενούς συλληφθέντα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και 500.000 ευρώ

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Μεσσηνία Φοινικούντα δολοφονία
Φωτογραφία: gargalianoionline.gr

Μυστήριο καλύπτει αστυνομική επιχείρηση σε χωριό της Θεσπρωτίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, έγινε έφοδος σε σπίτι, όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Μάλιστα, φέρεται να εντοπίστηκαν βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα, καλάσνικοφ και μισό εκατομμύριο ευρώ. Στο σπίτι έμενε μία γυναίκα με τα δύο παιδιά της. Είναι απομονωμένο και βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μακριά από το χωριό.

«Είδα κάτι μεγάλα τζιπ από αυτά που χρησιμοποιεί η Αστυνομία και είχαν φιμέ τζάμια. Ήρθαν από την πίσω πλευρά» τόνισε μάρτυρας στο STAR.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού είναι συγγενής με τον Τ.Χ., κατηγορούμενο για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Θείος του κατηγορούμενου είπε ότι «είχε έρθει κάποια στιγμή το καλοκαίρι και συνέχεια μαζί ήμασταν» και πρόσθεσε ότι δεν είχε πρόσβαση στο συγκεκριμένο σπίτι.

Η γυναίκα έμενε για χρόνια στο Βέλγιο και το καλοκαίρι επέστρεψε για να μείνει μόνιμα στο χωριό. Ξαφνικά τρεις ημέρες πριν από τις συλλήψεις για τη Φοινικούντα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξαφανίστηκε.

Ακόμα στις βεράντες υπάρχουν οι καρέκλες, τα τραπέζια και άλλα αντικείμενα. «Το τηλέφωνο δεν μου το σηκώνει και εμένα. Δεν νομίζω να είχε κάτι η κοπέλα και στο Βέλγιο που ήταν, μαγαζί είχε, δούλευε και να είχε και πέντε φράγκα δικαιολογημένο ήταν. Για όπλα; Και πώς βρέθηκαν τα όπλα εκεί; Τι να τα κάνει; Καταρχήν αν ήταν κάτι, θα το έλεγε πρώτα πρώτα σε μένα» υποστήριξε ο θείος του κατηγορούμενου που γνώριζε τη γυναίκα.

Συγγενείς της στο χωριό είπαν ότι τα παιδιά της δεν μπορούσαν να εγκλιματιστούν και έτσι αποφάσισαν να φύγουν. Σύμπτωση ή όχι δεν περνά απαρατήρητη από τις Αρχές που ερευνούν την υπόθεση στη Φοινικούντα. Μια υπόθεση για την οποία ακόμα δεν έχει συλληφθεί ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας και δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός.

Δείτε το βίντεο:

23:09 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

