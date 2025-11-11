Ελένη Φιλίνη: «Αντέδρασα αγριεμένη σε παρενοχλήσεις – Έχασα τις δουλειές»

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμένη την Τρίτη (11/11) η Ελένη Φιλίνη. Η επιτυχημένη ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε για τις παρενοχλήσεις που έχει δεχτεί στην πορεία της τόσο στον χώρο του μόντελινγκ, όσο και της υποκριτικής, και στο πώς είχε αντιδράσει τότε.

Όταν ρωτήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, για το αν κινδύνεψε ποτέ από κάποιον, αν δέχτηκε παρενοχλήσεις, η Ελένη Φιλίνη εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της πως: «Κάποια μου έτυχαν στο μόντελινγκ. Και μου έτυχαν και από δύο σκηνοθέτες, που δεν έγιναν ποτέ φυσικά οι ταινίες και από έναν ηθοποιό μόνο, παλιό, που έχουν φύγει από τη ζωή!».

Επιπλέον, η επιτυχημένη ηθοποιός, που εργάζεται στον χώρο του θεάματος για πάνω από 40 χρόνια, εξήγησε ότι: «Κάποιες παρενοχλήσεις που έχασα δουλειές, πολύ απλά. Έχασα δουλειές. Απαξίωση όχι, δεν δέχτηκα, δεν θα το πω αυτό. Παρενοχλήσεις φυσικά. Αντέδρασα αγριεμένη!».