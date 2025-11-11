Λάκης Γαβαλάς: «Όσο υπάρχει η απιστία, υπάρχει και ο έρωτας – Πρέπει να είναι ευχή»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λάκης Γαβαλάς
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas

Για το θέμα της απιστίας μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο αγαπημένος σχεδιαστής στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στην ερωτική προδοσία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «πρέπει να είναι ευχή». Ακόμη, εξήγησε πως όσο υπάρχει κάτι τέτοιο σε μία σχέση, «υπάρχει και ο έρωτας».

Παράλληλα εξέφρασε την άποψη, πως και το να ερωτοτροπεί κανείς με κάποιο τρόπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι και αυτό απιστία.

Όταν ρωτήθηκε για την απιστία, με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου για το θέμα, ο Λάκης Γαβαλάς είπε πως: «Η απιστία πρέπει να είναι ευχή. Όσο υπάρχει η απιστία, υπάρχει και ο έρωτας. Υπάρχει και η ίντριγκα στον έρωτα».

«Φαντάζεσαι να είσαι με κάποιον συνέχεια και να μην έχεις απιστήσει ποτέ; Το να ερωτοτροπήσεις κατά κάποιον τρόπο μέσω των social media κι αυτό απιστία λέγεται. Να μην λέμε τώρα βλακείες και αυτό απιστία λέγεται!», συνέχισε ο σχεδιαστής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

Υπουργείο Παιδείας: Νέες προσλήψεις αναπληρωτών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης – Όλες οι λεπτομέρειες

Θεοδωρικάκος από Κομοτηνή: Επτά επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο – Το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί φτάνει πλέον τα 162,91 μέτρα
περισσότερα
21:47 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Φιλίνη: «Αντέδρασα αγριεμένη σε παρενοχλήσεις – Έχασα τις δουλειές»

Στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ήταν καλεσμέ...
19:56 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

H Ηλιάνα Μαυρομάτη στο πλευρό του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο «Barcelona»

Με ανανεωμένο πρωταγωνιστικό δίδυμο κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στο Πτι Παλαί το ερωτικό ...
19:51 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βασίλης Ζούλιας: «Δεν πίνω 32 χρόνια, δεν υπάρχει το ένα ποτήρι – Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς»

Τον Βασίλη Ζούλια συνάντησε σε εκδήλωση η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο κατα...
19:09 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω…»

Το 2013, ο Ετεοκλής Παύλου θα έρθει αντιμέτωπος με ένα περιστατικό που θα του αλλάξει την ζωή....
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα