Λάκης Γαβαλάς: «Όσο υπάρχει η απιστία, υπάρχει και ο έρωτας – Πρέπει να είναι ευχή»

Για το θέμα της απιστίας μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο αγαπημένος σχεδιαστής στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε με θετικό τρόπο στην ερωτική προδοσία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «πρέπει να είναι ευχή». Ακόμη, εξήγησε πως όσο υπάρχει κάτι τέτοιο σε μία σχέση, «υπάρχει και ο έρωτας».

Παράλληλα εξέφρασε την άποψη, πως και το να ερωτοτροπεί κανείς με κάποιο τρόπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι και αυτό απιστία.

Όταν ρωτήθηκε για την απιστία, με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου για το θέμα, ο Λάκης Γαβαλάς είπε πως: «Η απιστία πρέπει να είναι ευχή. Όσο υπάρχει η απιστία, υπάρχει και ο έρωτας. Υπάρχει και η ίντριγκα στον έρωτα».

«Φαντάζεσαι να είσαι με κάποιον συνέχεια και να μην έχεις απιστήσει ποτέ; Το να ερωτοτροπήσεις κατά κάποιον τρόπο μέσω των social media κι αυτό απιστία λέγεται. Να μην λέμε τώρα βλακείες και αυτό απιστία λέγεται!», συνέχισε ο σχεδιαστής.