Λάκης Γαβαλάς: «Αν η σχέση είναι μακροχρόνια, το σεξ δεν παίζει πλέον το πρώτο ρόλο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Λάκης Γαβαλάς
Φωτογραφία: Instagram/lakis.gavalas

Σε έξοδό του συνάντησαν τον Λάκη Γαβαλά οι ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών. Ο επιτυχημένος σχεδιαστής, τον οποίο φέτος το κοινό απολαμβάνει στη νέα σεζόν του «GNTM», στη διάρκεια των δηλώσεών του εξέφρασε την άποψή του για το σεξ σε μία σχέση, εξηγώντας πως αν ο δεσμός είναι μακροχρόνιος, η ερωτική επαφή «δεν παίζει πλέον το πρώτο ρόλο».

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι απαραίτητο το σεξ για εκείνον σε μία σχέση και πόσο σημαντικό είναι, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Στη σχέση δεν είναι απαραίτητο. Η σχέση περικλείει πάρα πολλά πράγματα και αν η σχέση είναι μακροχρόνια, το σεξ δεν παίζει πλέον το πρώτο ρόλο».

«Παίζει η αυτοεκτίμηση, παίζει ο σεβασμός, η καταξίωση και πάνω απ’ όλα ο θαυμασμός. Το σεξ όσο καλό και να γίνεται κάποια χρόνια, έπειτα από λίγο καιρό δεν είναι πια το ίδιο, ό,τι και να λέμε!», πρόσθεσε ο αγαπημένος σχεδιαστής.

