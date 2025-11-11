Αλεξάνδρα Σταυροπούλου: Η διάσημη TikToker αποκαλύπτει στο enikos.gr την ιδέα πίσω από την «Τασία» – «Οι περισσότεροι με φωνάζουν έτσι στον δρόμο»

Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στο TikTok. Η ταλαντούχα δημιουργός περιεχομένου και influencer, έγινε ευρέως γνωστή τον Ιούνιο του 2021, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στη διάσημη πλατφόρμα, το οποίο σήμερα έχει ξεπεράσει τις 200 χιλιάδες προβολές. Σταδιακά και χρησιμοποιώντας την φαντασία της, ξεκίνησε να «πλάθει» χαρακτήρες τους οποίους πλέον έχει λατρέψει το κοινό, με την «Τασία» να ξεχωρίζει και να είναι σταθμός στην καριέρα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Σε συνέντευξή της στο enikos.gr, η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου μιλάει, μεταξύ άλλων, για το TikTok, τη δημιουργία της «Τασίας» και τον σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει οι δύο γιαγιάδες της σε αυτή, ενώ παραδέχεται πως πλέον πολύς κόσμος την φωνάζει με το όνομα του λατρεμένου χαρακτήρα και όχι με το πραγματικό της.

Η επιτυχημένη δημιουργός περιεχομένου, εξομολογείται στη συνέντευξη της, πως είχε ανοίξει τον λογαριασμό της στο TikTok έπειτα από προτροπή μίας κολλητής φίλης της: «Επέμενε πάρα πολύ να ανοίξω κι εγώ έναν λογαριασμό στο TikTok και μου έλεγε να ξεκινήσω να κάνω βίντεο γιατί θα μου πηγαίνει πολύ και θα μου αρέσει. Εγώ δεν έβρισκα τότε κάποιο ενδιαφέρον, μέχρι που τελείως για πλάκα ένα βράδυ, ανακάλυψα έναν ήχο που μου άρεσε και είπα ότι θα το χρησιμοποιήσω για να κάνω κι εγώ ένα βιντεάκι.

Το ανέβασα έχοντας 10-15 ακόλουθους, το έκλεισα, το άφησα στην άκρη και το πρωί που ξύπνησα, ξαφνικά είδα πολλές ειδοποιήσεις στο κινητό μου και δεν καταλάβαινα τι είχε συμβεί. Άνοιξα την εφαρμογή και είδα ότι από τα 15 άτομα που με ακολουθούσαν, ξαφνικά είχαν πάει κάμποσες χιλιάδες άτομα και είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση το βιντεάκι που έκανα. Κάπως έτσι ήρθε το TikTok στη ζωή μου».

Η αγαπημένη TikToker και influencer, η οποία πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με την γνωστή πλατφόρμα ήταν φοιτήτρια και παράλληλα δούλευε κάνοντας διαφημίσεις και φωτογραφίσεις σε μαγαζιά που είχαν ρούχα και αξεσουάρ, σχεδόν δύο χρόνια αφού είχε ξεκινήσει να είναι ενεργή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημιούργησε τον πρώτο ρόλο της, μια καρδιολόγο που εργαζόταν σε δημόσιο νοσοκομείο.

Λίγο καιρό αργότερα, θα εμπνευστεί και την «Τασία», για την οποία λέει, ανάμεσα σε άλλα, στη συνέντευξή της στο enikos.gr: «Η “Τασία” ήρθε για να μείνει, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο… Πιο πολύ με χαιρετάνε ως “Τασία” πάρα ως “Αλεξάνδρα” και νομίζω ότι όσο μπορώ να σκέφτομαι και να βγάζω επεισόδιά της, δεν θα ήθελα να την σταματήσω ποτέ. Γιατί όλη αυτή η αγάπη που έχει πάρει αυτός ο ρόλος, είναι απερίγραπτη!».

Δείτε όλη την συνέντευξη στο παρακάτω βίντεο: