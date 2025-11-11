H Ηλιάνα Μαυρομάτη στο πλευρό του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο «Barcelona»

Νάντια Ρηγάτου

lifestyle

H Ηλιάνα Μαυρομάτη στο πλευρό του Μιχάλη Λεβεντογιάννη στο «Barcelona»

Με ανανεωμένο πρωταγωνιστικό δίδυμο κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στο Πτι Παλαί το ερωτικό θρίλερ “Barcelona”, της Bess Wohl.

Το έργο, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Πάρι Ερωτοκρίτου, αφηγείται την φαινομενικά τυχαία συνάντηση δύο ανθρώπων.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ερμηνεύει τον σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ, ενώ στον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν βρίσκεται η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Το Barcelona αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίας της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, που κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στην ενδιαφέρουσα πλοκή και την ανατρεπτική του εξέλιξη.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν, μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια.

Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις. Όμως σύντομα εμφανίζονται εντάσεις, δημιουργούνται ρωγμές.

Σώματα και πολιτισμοί συγκρούονται έντονα και πίσω από την αρχική ρομαντική τους διάθεση διαφαίνεται πως και οι δύο έχουν κρυφές προθέσεις.

Την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ απρόσμενα, οι πολιτικές τους απόψεις αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου στο Πτι Παλαί.

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία – Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου

Κίνηση – Σεσίλ Μικρούτσικου

Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου

Σκηνικό – κοστούμια: Άννα Ζούλια

Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης

Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας

Φωτογραφίες : Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Πτι Παλαί – Ριζάρη 24, Παγκράτι

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κανόνας 80/20 που ακολουθούν οι επιτυχημένοι αλλά αγνοούν όλοι οι υπόλοιποι

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

«Ταχεία Πρόσληψη»: Fast track διαδικασία με λίγα κλικ – Πώς θα λειτουργεί το νέο app

Bloomberg: Έως 8 δισ. ευρώ σχεδιάζει να αντλήσει η Ελλάδα το 2026 από τις αγορές

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 5 γάτες στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 13 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:51 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Βασίλης Ζούλιας: «Δεν πίνω 32 χρόνια, δεν υπάρχει το ένα ποτήρι – Φυσικά και ζήτησα βοήθεια από ειδικούς»

Τον Βασίλη Ζούλια συνάντησε σε εκδήλωση η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ο κατα...
19:09 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Εγώ θυμάμαι το βίντεο το δικό μου, τη στιγμή που ξεψυχάω…»

Το 2013, ο Ετεοκλής Παύλου θα έρθει αντιμέτωπος με ένα περιστατικό που θα του αλλάξει την ζωή....
17:43 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Θανάσης Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει κι εγώ το cancel, είναι πάρα πολύ πικρό το συναίσθημα»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ήταν το πρωί της Τρίτης (11/11) ο Θανάσης Κ...
17:29 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αλεξάνδρα Σταυροπούλου: Η διάσημη TikToker αποκαλύπτει στο enikos.gr την ιδέα πίσω από την «Τασία» – «Οι περισσότεροι με φωνάζουν έτσι στον δρόμο»

Η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στο TikTok. Η...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα