Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εξομολόγηση για την καταστροφή του σπιτιού της και η αναφορά στην προσωπική της ζωή – «Ναι, είμαι ερωτευμένη»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών» ανοίγοντας την καρδιά της για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, αλλά και για τη ζωή της σήμερα, που –όπως λέει– είναι γεμάτη αγάπη και ηρεμία.

Η γνωστή ηθοποιός θυμήθηκε τη μεγάλη δοκιμασία που βίωσε μαζί με την οικογένειά της, όταν το πατρικό τους σπίτι στην Πεντέλη καταστράφηκε ολοσχερώς στις φωτιές του 1998. «Όπως, δυστυχώς, χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, έτσι κι εμείς, το 1998, χάσαμε το σπίτι μας στις φωτιές. Τότε, το πρόβλημα των πυρκαγιών δεν είχε πάρει ακόμη τις διαστάσεις που έχει σήμερα, αλλά ήταν και για εμάς ένα τεράστιο σοκ, μια μεγάλη καταστροφή, που ακόμα και σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, την κουβαλάμε», είπε συγκινημένη.

Η ηθοποιός εξήγησε πως αυτή η εμπειρία, μαζί με τις απώλειες αγαπημένων προσώπων, τη σημάδεψε βαθιά. «Νομίζω ότι από τις πιο σκληρές στιγμές της ζωής μου, καθοριστικές για μένα, ήταν οι απώλειες των ανθρώπων μου», παραδέχτηκε.

Σήμερα, ωστόσο, η Ηλιάνα Μαυρομάτη δηλώνει ευτυχισμένη στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως έχει βρει την ισορροπία που αναζητούσε. «Είμαι πολύ καλά, πλήρης και ευτυχισμένη με τον άνθρωπό μου. Ναι, είμαι ερωτευμένη», είπε με χαμόγελο.