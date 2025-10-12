Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εξομολόγηση για την καταστροφή του σπιτιού της και η αναφορά στην προσωπική της ζωή – «Ναι, είμαι ερωτευμένη»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εξομολόγηση για την καταστροφή του σπιτιού της και η αναφορά στην προσωπική της ζωή – «Ναι, είμαι ερωτευμένη»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών» ανοίγοντας την καρδιά της για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, αλλά και για τη ζωή της σήμερα, που –όπως λέει– είναι γεμάτη αγάπη και ηρεμία.

Η γνωστή ηθοποιός θυμήθηκε τη μεγάλη δοκιμασία που βίωσε μαζί με την οικογένειά της, όταν το πατρικό τους σπίτι στην Πεντέλη καταστράφηκε ολοσχερώς στις φωτιές του 1998. «Όπως, δυστυχώς, χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, έτσι κι εμείς, το 1998, χάσαμε το σπίτι μας στις φωτιές. Τότε, το πρόβλημα των πυρκαγιών δεν είχε πάρει ακόμη τις διαστάσεις που έχει σήμερα, αλλά ήταν και για εμάς ένα τεράστιο σοκ, μια μεγάλη καταστροφή, που ακόμα και σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια, την κουβαλάμε», είπε συγκινημένη.

Η ηθοποιός εξήγησε πως αυτή η εμπειρία, μαζί με τις απώλειες αγαπημένων προσώπων, τη σημάδεψε βαθιά. «Νομίζω ότι από τις πιο σκληρές στιγμές της ζωής μου, καθοριστικές για μένα, ήταν οι απώλειες των ανθρώπων μου», παραδέχτηκε.

Σήμερα, ωστόσο, η Ηλιάνα Μαυρομάτη δηλώνει ευτυχισμένη στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας πως έχει βρει την ισορροπία που αναζητούσε. «Είμαι πολύ καλά, πλήρης και ευτυχισμένη με τον άνθρωπό μου. Ναι, είμαι ερωτευμένη», είπε με χαμόγελο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το YouTube ξεκινά πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» για δημιουργούς που απαγορεύτηκαν λόγω παραπληροφόρησης

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:25 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

«Γρήγορη ανάρρωση, καρδιά μου» – Η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη για τον γιό της

Η Αγγελική Ηλιάδη βιώνει μια δύσκολη περίοδο, καθώς ο μεγάλος της γιος, Μπάμπης, υποβλήθηκε σε...
00:27 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αργύρης Αγγέλου: Η αντίδρασή του για την φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στα επαγγελμ...
22:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα: Το ταξίδι «αστραπή» στην Μάλτα – ΦΩΤΟ

Μια μικρή ανάσα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις αποφάσισαν να πάρουν η Χριστίνα Μπόμπα...
22:37 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Παυλίνα Βουλγαράκη: «Νιώθω σαν να ζω μια άλλη ζωή, σαν να ξαναγεννήθηκα»

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για τη μητρότητα, περιγράφοντας την ως μια «άλλη ζωή» και μια «ανα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης