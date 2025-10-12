«Γρήγορη ανάρρωση, καρδιά μου» – Η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη για τον γιό της

Enikos Newsroom

lifestyle

Αγγελική Ηλιάδη

Η Αγγελική Ηλιάδη βιώνει μια δύσκολη περίοδο, καθώς ο μεγάλος της γιος, Μπάμπης, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε την προσωπική αυτή στιγμή μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του γιου της από το νοσοκομείο, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη και τη στήριξή της.

Στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά το δεμένο πόδι του παιδιού, με την τραγουδίστρια να επιλέγει να μη δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το είδος της επέμβασης.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Γρήγορη ανάρρωση, καρδιά μου», προσθέτοντας δίπλα στη φράση μια κόκκινη καρδιά.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ

00:27 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

