Σαντορίνη: «Έγινε χρήση απινιδωτή, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες» – Τρεις συλλήψεις για την τραγωδία με το 5χρονο παιδί που πνίγηκε σε πισίνα

Μοιραίο στάθηκε το παιχνίδι ενός παιδιού, ηλικίας περίπου 5 ετών, και οι διακοπές της οικογένειάς του από την Ινδία στη χώρα μας έληξαν με τον πλέον τραγικό τρόπο, όταν το αγοράκι βρέθηκε νεκρό στον πυθμένα της πισίνας πολυτελούς ξενοδοχείου της Σαντορίνης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, που προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ο 33χρονος πατέρας του αγοριού για έκθεση, καθώς και δύο στελέχη του ξενοδοχείου και συγκεκριμένα ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου και ο 37χρονος υπεύθυνος της πισίνας.

Τα δύο στελέχη του ξενοδοχείου αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Πώς έγινε η τραγωδία

Το περιστατικό συνέβη στις 11 το πρωί του Σαββάτου (11/10) σε ξενοδοχείο στο Καμάρι, όπου διέμενε η οικογένεια του 5χρονου, μαζί με ένα γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στον πάτο. Αμέσως ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου, δυστυχώς, λίγο αργότερα κατέληξε. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας.

Τι λέει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης

«Κολυμπούσε μαζί με τους γονείς του και συνέβη το τραγικό γεγονός. Στην κεντρική πισίνα» ανέφερε αρχικά ο Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, μιλώντας στον Alpha.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «υπήρχε ναυαγοσώστης, σας λέω κολυμπούσε μαζί με τους γονείς του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, που διερευνώνται για το τραγικό

δυστύχημα, έχασε τις αισθήσεις του το παιδί και βρέθηκε στον πυθμένα της πισίνας. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και δυστυχώς το παιδί κατέληξε».

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο υπεύθυνος πισίνας βρισκόταν σε άλλη πισίνα του ξενοδοχείου, όχι εκεί που πνίγηκε το μικρό αγόρι και κολυμπούσε το γκρουπ των Ινδών.

Ο σταθμός μίλησε με τους υπεύθυνους του νοσοκομείου, που δήλωσαν συντετριμμένοι με μοναδικό τους μέλημα την στήριξη των γονέων του μικρού αγοριού.

Με την νέα νομοθεσία του 2022 είναι υποχρεωμένα όλα τα τουριστικά καταλύματα που έχουν πάνω από 50 κλίνες να έχουν πιστοποιημένο ναυαγοσώστη, όσες ώρες λειτουργεί η πισίνα.

Δήμαρχος Σαντορίνης: «Έγινε χρήση απινιδωτή, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες»

Ο πνιγμός του παιδιού έχει συγκλονίσει τους κατοίκους της Σαντορίνης. Ο δήμαρχος του νησιού, Νίκος Ζώρζος, μίλησε στην ΕΡΤ, εκφράζοντας την βαθιά του θλίψη και παραθέτοντας όσα στοιχεία είχαν γίνει γνωστά.

«Από την ενημέρωση που έχω μέχρι τώρα, οι προδιαγραφές της συγκεκριμένης πισίνας δεν απαιτούσαν να υπάρχει ναυαγοσώστης», ανέφερε ο κ. Ζώρζος, επισημαίνοντας πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. «Το λέω με την επιφύλαξη που έχει κάποιος όταν λαμβάνει μια είδηση, όμως αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε», πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. «Ήταν παρόντες οι γονείς στην πισίνα. Δυστυχώς, ξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός», δήλωσε ο δήμαρχος.

Επιβεβαίωσε ότι υπήρχε απινιδωτής και έγιναν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης. «Έγινε χρήση απινιδωτή, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Θήρας. Παρά το γεγονός ότι παρότι φαινόταν ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι γιατροί συνέχισαν την προσπάθεια, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή», κατέληξε ο δήμαρχος.