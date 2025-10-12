Αργύρης Αγγέλου: Η αντίδρασή του για την φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Ο Αργύρης Αγγέλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του σχέδια αλλά και στην επιστροφή του «Παρά Πέντε».

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε πως η φετινή χρονιά τον βρίσκει απόλυτα αφοσιωμένο στη δουλειά του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τα νέα του βήματα. «Φέτος ήθελα να επικεντρωθώ στη δουλειά, κάνοντας πολύ ωραία πράγματα. Οπότε, δεν μπορούσα να πω όχι σε τίποτα. Περιμένουμε το Παρά Πέντε και νομίζω ότι θα φτιαχτεί κάτι πολύ ωραίο, είμαι σίγουρος»

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για τη φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή και για τα όσα είχε σχολιάσει σχετικά ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο ηθοποιός απέφυγε να απαντήσει. Περιορίστηκε να πει: «Καλή σου μέρα, χάρηκα πολύ» και αποχώρησε, μη θέλοντας να δώσει συνέχεια στο θέμα.