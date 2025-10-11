Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα – Πώς έγινε η τραγωδία

κοινωνία

Πισίνα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την τραγωδία με το 5χρονο παιδί, που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου, στη Σαντορίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές συνέλαβαν τον 33χρονο πατέρα του 5χρονου αγοριού για έκθεση, καθώς και δύο στελέχη του ξενοδοχείου και συγκεκριμένα τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας και πιστοποιημένο ναυαγοσώστη, που εκείνη την στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του ξενοδοχείου. Τα δύο στελέχη του ξενοδοχείου αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.

Πώς έγινε η τραγωδία

Οι διακοπές μίας οικογένειας από την Ινδία στη Σαντορίνη εξελίχθηκε σε τραγωδία, όταν στις 11 το πρωί το παιδί βρέθηκε νεκρό στην πισίνα του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν, στο Καμάρι. Σημειώνεται ότι η οικογένεια συμμετείχε σε γκρουπ με τουρίστες από την Ινδία, που διέμεναν στο ξενοδοχείο.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι κάποια στιγμή ο 33χρονος πατέρας βούτηξε στην πισίνα και όταν βγήκε έξω δεν έβλεπε το παιδί του με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ψάχνουν όλοι στην πισίνα, μέχρι που το παιδί βρέθηκε αναίσθητο στον πάτο.

Αμέσως ανέσυραν το παιδί από την πισίνα και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με απινιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σαντορίνης, όπου, δυστυχώς, λίγο αργότερα κατέληξε. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα της Θήρας.

 

18:08 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

