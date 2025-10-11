Kαλομοίρα: «Με πειράζουν οι στιγμές που δεν ήμουν ο εαυτός μου και είχα παρασυρθεί από άλλους»

Η Καλομοίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» σήμερα 11/10 και μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά της με τα παιδιά στην Αμερική, για τα λάθη του παρελθόντος που έκανε όπως και για το κανάλι της στο youtube.

«Σηκώνομαι πολύ νωρίς το πρωί… είμαι συνέχεια στην κουζίνα»

Η γνωστή τραγουδίστρια είπε πως «Η καθημερινότητα με τα παιδιά είναι πολύ ωραία. Σηκώνομαι πολύ νωρίς το πρωί, έχουμε τη ρουτίνα μας, τους πηγαίνω στο σχολείο, κάποιες φορές πάω και στο γραφείο του Γιώργου για να βοηθήσω. Μετά πάω στο σπίτι και μαγειρεύω, συνέχεια είμαι στην κουζίνα. Κάνω 12-15 γεύματα τη μέρα, τα έχω μετρήσει», είπε, περιγράφοντας τη ρουτίνα της στο σπίτι με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα παιδιά τους. Ο Γιώργος έχει ειδικό μενού. Το βράδυ θα κάνω ένα μεγάλο γεύμα να τρώνε όλοι».

Η Καλομοίρα δεν δίστασε να μιλήσει και για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε: «Είναι σημαντικό να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι καθόλου ντροπή και δεν σημαίνει ότι δεν είμαι δυνατή, το αντίθετο πιστεύω. Βγήκα από αυτό με τον καιρό, το πάλευα με τον εαυτό μου. Θέλω να έχω μια ζωή με αυτοπεποίθηση. Έκανα ψυχοθεραπεία. Το κάνω μέσω internet, το προτιμώ αυτό γιατί όταν είμαστε κοντά νιώθω ότι με “διαβάζει”. Είναι πολύ καλή και με βοήθησε πολύ όταν υπερανέλυα τα πάντα. Είπα ας το δοκιμάσω. Κάθε μέρα ήμουν αρνητική και έκλαιγα. Θέλω να νιώθω ελεύθερη».

«Μου μοιάζει η κόρη μου, έχει τσαχπινιά»

«Τα αγόρια είναι δίδυμα είναι 13 ετών και η κόρη μου είναι 9 ετών. Η μικρή μου μοιάζει αλλά πιο πολύ στον Γιώργο. Είναι σούπερ σταρ. Είναι φοβερή έχει τσαχπινιά. Τα αγόρια μου είναι πιο ήσυχα. O Δημήτρης μου είναι πιο δημιουργικός και θέλει να γίνει σκηνοθέτης και ο Νίκος μου κάνει ποδόσφαιρο, παίζει τένις. Το κορίτσι τραγουδάει της αρέσει το secret combination και της αρέσουν πολύ και τα Χριστουγεννιάτικά μου τραγούδια».

«Με πειράζουν οι στιγμές που δεν ήμουν ο εαυτός μου και είχα παρασυρθεί από άλλους»

Αναφερόμενη στα λάθη που έκανε στο παρελθόν η τραγουδίστρια είπε με ειλικρίνεια πως «Με πειράζουν οι στιγμές που δεν ήμουν ο εαυτός μου και είχα παρασυρθεί από άλλους. Μιλούσα πιο νευρικά, λίγο πιο κάπως… και δεν είμαι έτσι εγώ. Μιλούσα σκληρά σε όλους και μετά έλεγα ότι δεν ήταν ο χαρακτήρας μου. Τους έπαιρνα τηλέφωνο και τους ζητούσα συγγνώμη».

«Kάνω εύκολες συνταγές στο κανάλι μου στο youtube»

Σχετικά με το κανάλι μου στο youtube, «κάνω εύκολες συνταγές και αρέσει στον κόσμο αυτό. Είμαστε μια όμορφη παρέα. Δίνω συμβουλές για την οικογένεια. Στα σχόλια απαντώ. Αν είναι κριτική την ακούω αν είναι από κακία κάνω την κινέζα ή το σβήνω δεν το θέλω στην σελίδα μου. Μια φορά είχα ένα κουτί και το σχολίασαν … είχα τόσο τρέξιμο εκείνη την ημέρα δεν δίνω σημασία στα άσχημα σχόλια».