Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων – ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων στην περιοχή του Πειραιά, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Παρασκευής (10/10) για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που εμπορεύεται πλήθος λαθραίων καπνικών προϊόντων στην περιοχή του Πειραιά, αστυνομικοί της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, εντόπισαν πρωινές ώρες της 10-10-2025 τον κατηγορούμενο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Ύστερα από έρευνα που έγινε, στην κατοχή του αλλά και την οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16.656 πακέτα τσιγάρα και

1.891 συσκευασίες καπνού.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.