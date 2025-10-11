Εύβοια: Ένας τραυματίας σε τροχαίο στον περιφερειακό της Ερέτριας – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) στον περιφερειακό δρόμο της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην στροφή του νεκροταφείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 70χρονου, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας από την Ερέτρια, που ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος και οι εθελοντές της ΕΣΔΔΕ που καθάρισαν τον δρόμο από τα λάδια. Τα εμπλεκόμενα οχήματα μεταφέρθηκαν εκτός οδοστρώματος για την αποφυγή νέου ατυχήματος.

Δείτε εικόνες από την ιστοσελίδα eviaonline.gr: