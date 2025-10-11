Εύβοια: Ένας τραυματίας σε τροχαίο στον περιφερειακό της Ερέτριας – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εκαβ

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) στον περιφερειακό δρόμο της Ερέτριας, στην Εύβοια.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στην στροφή του νεκροταφείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 70χρονου, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας από την Ερέτρια, που ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος και οι εθελοντές της ΕΣΔΔΕ που καθάρισαν τον δρόμο από τα λάδια. Τα εμπλεκόμενα οχήματα μεταφέρθηκαν εκτός οδοστρώματος για την αποφυγή νέου ατυχήματος.

Δείτε εικόνες από την ιστοσελίδα eviaonline.gr:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για δωρεά οργάνων από το Υπουργείο Υγείας «Δωρεά οργάνων. Περισσότερη ζωή»

Ποιο ιχνοστοιχείο ενισχύει τη μνήμη και προστατεύει τον εγκέφαλο καθώς μεγαλώνουμε – Σε ποιες τροφές το βρίσκουμε

Πατρών – Πύργου: Ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος – Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

ΔΥΠΑ και ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: Έως τις 17 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζ...

Πάνω από 1.000 ανεμοστρόβιλοι σκόνης στον Άρης- Τι παρατήρησαν οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι που παρακολουθούν τον Κόκκινο Πλανήτ...

Panther Lake: Αυτό είναι το Chip της Intel για τα laptop του 2026 με γραφικά επόμενης γενιάς – Όλα όσα γνωρίζουμε
περισσότερα
16:25 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Καρέ καρέ η επιχείρηση για την περισυλλογή της στρατιωτικής χειροβομβίδας – ΦΩΤΟ

Απομακρύνθηκε με ασφάλεια από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του ...
15:53 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Πάτρα: Έστησε καρτέρι στην σύντροφό του και την χτύπησε στη μέση του δρόμου – Τον «συνέλαβαν» οι γείτονες

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (10/10), αυτή τη φορά στ...
15:35 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ανοικτό αύριο για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Προσβάσιμο για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδου του θα είναι αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίο...
14:52 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Γυναίκα δέχτηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου στην λαϊκή αγορά των Πατελών, στο Ηράκλειο Κ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης