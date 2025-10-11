Αθήνα: Καρέ καρέ η επιχείρηση για την περισυλλογή της στρατιωτικής χειροβομβίδας – ΦΩΤΟ

Απομακρύνθηκε με ασφάλεια από κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού η παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα, που εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10) στη συμβολή των οδών Νικομήδειας και Λιοσιών στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε το ύποπτο αντικείμενο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν την περιοχή, αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ. Κατά τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη του ΤΕΕΜ διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα η οποία ήταν χρησιμοποιημένη και μη λειτουργική.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων από το ύψος της Νεοφύτου Μεταξά μέχρι την Μιχαήλ Βόδα, ενώ έσπευσαν στελέχη του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού για να περισυλλέξουν και να απομακρύνουν την χειροβομβίδα.

Δείτε εικόνες: