Νέα Ζηλανδία: Γυναίκα βουλευτής «πάγωσε» το Κοινοβούλιο χορεύοντας χάκα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης – Δείτε το βίντεο

Νέα Ζηλανδία: Γυναίκα βουλευτής «πάγωσε» το Κοινοβούλιο χορεύοντας χάκα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης – Δείτε το βίντεο
Μια απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε στο Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, όταν ο παραδοσιακός χορός «χάκα» των Μαορί, ανάγκασε τη συνεδρίαση να σταματήσει προσωρινά, λίγα λεπτά μετά την ομιλία της νεοεκλεγείσας βουλεύτριας του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara.

Η Kaipara, η νεότερη βουλεύτρια του «Te Pāti Māori», μόλις είχε ολοκληρώσει την πρώτη της ομιλία στη Βουλή, όταν το κοινό που βρισκόταν στα θεωρεία ξέσπασε αυθόρμητα σε μια χάκα, τον παραδοσιακό χορό των Μαορί.


Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, η έντονη αυτή στιγμή συγκίνησε πολλούς, ενώ ταυτόχρονα προκάλεσε και την παρέμβαση του προέδρου της Βουλής.


Η χάκα, που παραδοσιακά αποτελούσε τρόπο υποδοχής άλλων φυλών ή ενίσχυσης του ηθικού των πολεμιστών πριν από τη μάχη, σήμερα εκτελείται σε σημαντικές τελετές και εθνικές εκδηλώσεις, αλλά και πριν από τους αγώνες των ομάδων ράγκμπι της Νέας Ζηλανδίας.

Ορισμένα μέλη του Κοινοβουλίου, συγκινημένα από τη στιγμή, ενώθηκαν με το κοινό και άρχισαν να συμμετέχουν στον χορό, θυμίζοντας ένα παρόμοιο περιστατικό που είχε συμβεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, όταν η νεαρή βουλεύτρια Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke είχε εκτελέσει τη χάκα μέσα στην αίθουσα, σκίζοντας παράλληλα το αντίγραφο ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για τους αυτόχθονες, το «Indigenous Treaty Principles Bill», που επανερμήνευε τη «Συνθήκη του 1840» μεταξύ των Βρετανών και των αυτόχθονων Μαορί.

Το νομοσχέδιο, τελικά, δεν κατάφερε να περάσει.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της Kaipara, οι βουλευτές και το κοινό στα θεωρεία είχαν ήδη τραγουδήσει ένα Μαορί τραγούδι για να την καλωσορίσουν. Ωστόσο, τα πράγματα πήραν διαφορετική τροπή όταν οι παρευρισκόμενοι ξεκίνησαν αυθόρμητα τη χάκα, χωρίς να πάρουν άδεια από τον πρόεδρο της Βουλής. Λίγο αργότερα, και άλλοι βουλευτές συμμετείχαν.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προέδρου Τζέρι Μπράουνλι, ο οποίος παρενέβη λέγοντας: «Όχι, αυτό όχι. Υπήρχε εγγύηση ότι αυτό δεν θα συνέβαινε», τόνισε ο Μπράουνλι.

Καθώς η έκκλησή του αγνοήθηκε, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση.


Μετά τη σύντομη διακοπή, το Κοινοβούλιο επανήλθε σε λειτουργία και ο Μπράουνλι δήλωσε ότι σκοπεύει να ερευνήσει εάν κάποιο κόμμα ή μέλος του Κοινοβουλίου είχε προηγούμενη γνώση για την εκτέλεση της χάκα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του κοινού ως «περιφρονητική» προς τη Βουλή.

Σύμφωνα με το CNN, η Oriini Kaipara, όταν εργαζόταν ως δημοσιογράφος, έγινε η πρώτη γυναίκα με παραδοσιακά τατουάζ προσώπου που παρουσίασε δελτίο ειδήσεων σε ώρα υψηλής τηλεθέασης σε εθνικό κανάλι.


Η τότε 38χρονη Kaipara κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνώς όταν παρουσίασε το πρώτο της δελτίο στις 6 μ.μ. για το Newshub στο κανάλι Three, με πολλούς να χαιρετίζουν το γεγονός ως σημαντική νίκη για την εκπροσώπηση των Μαορί.

Η Kaipara ήταν ήδη η μόνιμη παρουσιάστρια του δελτίου «Newshub Live», ενώ είχε γράψει ιστορία και το 2019, όταν εργάζονταν στο TVNZ, ως η πρώτη γυναίκα με τα παραδοσιακά μαορί τατουάζ προσώπου που παρουσίασε κύριο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με την παράδοση των Μαορί, των ιθαγενών κατοίκων της σημερινής Νέας Ζηλανδίας, τα τατουάζ στο πρόσωπο είναι γνωστά ως «moko kauae» για τις γυναίκες, ενώ για τους άνδρες καλύπτουν σχεδόν όλο το πρόσωπο και ονομάζονται «mataora».

 

