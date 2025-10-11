Έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Ποιος είναι ο τρίτος άνδρας που αναζητούν οι αστυνομικοί – Η κατάθεση του 48χρονου και το βίντεο ντοκουμέντο

Ένα τρίτο πρόσωπο αναζητούν οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν την υπόθεση-θρίλερ με τον νεκρό 30χρονο Ουκρανό και τον τραυματία 48χρονο συμπατριώτη του, σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Πρόκειται για έναν Ουκρανό, που διέμενε με τον 30χρονο και τον 48χρονο στο ίδιο διαμέρισμα του 1ου ορόφου της οδού Σεράφη 4, και ο οποίος, μέχρι τώρα, παραμένει άφαντος. Πληροφορίες, πάντως, που μετέδωσε η ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να έφυγε το πρωί της Παρασκευής (10/10) από το σπίτι, κάποιες ώρες δηλαδή πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα. Οι αστυνομικοί αναζητούν το πρόσωπο αυτό, προκειμένου να μάθουν πού βρισκόταν τις κρίσιμες ώρες και αν γνωρίζει κάτι για τη φονική επίθεση.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η ακαμψία του σώματος του 30χρονου είναι αρκετά συμβατή με την ώρα θανάτου που είπε ο συγκάτοικός του, ο οποίος κατάφερε να λυθεί και να αναζητήσει βοήθεια από γειτονικό κατάστημα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή όχι τα λεγόμενα του τραυματισμένου 48χρονου, ότι δηλαδή τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο διαμέρισμα και χτύπησαν τον ίδιο και τον 30χρονο συγκάτοικό του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πάντως, οι κάμερες ασφαλείας που έχουν εξετάσει οι αστυνομικοί δεν στόχευαν ευθέως στην είσοδο της πολυκατοικίας, ώστε να διαπιστώσουν εάν οι ισχυρισμοί του 48χρονου ευσταθούν.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ το πρωί του Σαββάτου οι αστυνομικοί έκαναν νέα αυτοψία στο διαμέρισμα που βάφτηκε με αίμα, προσπαθώντας να συλλέξουν στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., έχουν ήδη πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, αλλά και από το εσωτερικό του διαμερίσματος, συλλέγοντας στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να λύσουν το μυστήριο της δολοφονίας.

Ενώ αρχικά ο 48χρονος αντιμετωπιζόταν ως ύποπτος, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό της εισβολής αγνώστων δραστών με σκοπό τη ληστεία, το σενάριο της συμπλοκής μεταξύ των συγκατοίκων ή της εμπλοκής κάποιου εξ’ αυτών με την υπόθεση.

Η στιγμή που ο 48χρονος, αιμόφυρτος, αναζητά βοήθεια

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η στιγμή που ο 48χρονος Ουκρανός μπαίνει αιμόφυρτος σε μίνι μάρκετ στον Άγιο Παντελεήμονα, ζητώντας βοήθεια.

Στις εικόνες από κάμερα ασφαλείας, που μετέδωσε το Mega, διακρίνεται ο 48χρονος να μπαίνει στο μαγαζί. Είναι χτυπημένος στο κεφάλι και το σώμα και περπατά με δυσκολία. Είναι λίγες στιγμές μετά την επίθεση, που υποστηρίζει ότι δέχτηκαν ο ίδιος και ο 30χρονος, στο διαμέρισμα όπου διέμεναν.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 48χρονος τους οδήγησε στο διαμέρισμα, όπου έμενε με τον 30χρονο. Οι αστυνομικοί τον αντίκρισαν δεμένο με πλαστικά δεματικά, νεκρό, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου. Ο 48χρονος, που κατάφερε να λυθεί, ήταν επίσης βαριά τραυματισμένος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο 48χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι δράστες ήταν τέσσερα άτομα που μπήκαν στο διαμέρισμα, έδεσαν και ξυλοκόπησαν τον ίδιο και τον συμπατριώτη του. Η πόρτα ωστόσο, δεν είχε ίχνη παραβίασης, κάτι που κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως δράστες και θύματα γνωρίζονταν.

«Ήταν νέοι ένοικοι εδώ, έμεναν από την άνοιξη στο διαμέρισμα. Κανονικοί άνθρωποι, δεν ενοχλούσαν κανέναν» λέει γείτονας στην κάμερα.

Στο διαμέρισμα των δύο ανδρών βρέθηκε πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών γεγονός που απασχολεί ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να είναι κλεμμένες, όπως έχει ήδη γράψει το enikos.gr.

Τι κατέθεσε ο 48χρονος στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star από τα πρώτα σενάρια που εξέτασαν οι αρχές ήταν αν ο τραυματίας θα μπορούσε να είναι ύποπτος για όσα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα.

Όσα όμως τους περιέγραφε — αν και όχι όλα — ταίριαζαν με τα στοιχεία που εντόπιζαν οι αστυνομικοί. Έτσι, όσο περνούσαν οι ώρες, ο 48χρονος απομακρυνόταν από το κάδρο των υπόπτων, ενώ και το τραύμα που έφερε στο κεφάλι δύσκολα θα μπορούσε να το έχει προκαλέσει ο ίδιος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 48χρονος φέρεται να έχει καταθέσει στις αρχές πως ο 30χρονος είχε εμπλοκή με υποθέσεις ναρκωτικών και ότι στο διαμέρισμα υπήρχαν χρήματα, τα οποία, ωστόσο, δεν βρέθηκαν.

Αν πράγματι υπήρχε σχέση με διακίνηση ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη φονική επίθεση.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός, κανείς από τους δύο Ουκρανούς δεν είχε «βαρύ» ποινικό παρελθόν, ενώ δεν έχουν απασχολήσει σχεδόν ποτέ τις διωκτικές αρχές.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά ως προς τον δράστη του εγκλήματος.