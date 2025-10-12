Tρεις διπλωμάτες του Κατάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου

Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, δύο μόλις ημέρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, ακόμη δύο διπλωμάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για νοσηλεία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν η αιγυπτιακή πόλη φιλοξενήσει, τη Δευτέρα, μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής. Στόχος της είναι η οριστικοποίηση συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από μήνες αιματηρών συγκρούσεων και διπλωματικών προσπαθειών.