Tρεις διπλωμάτες του Κατάρ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου

Enikos Newsroom

διεθνή

διπλωμάτες του Κατάρ

Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, δύο μόλις ημέρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς.

Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, ακόμη δύο διπλωμάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής για νοσηλεία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν η αιγυπτιακή πόλη φιλοξενήσει, τη Δευτέρα, μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής. Στόχος της είναι η οριστικοποίηση συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετά από μήνες αιματηρών συγκρούσεων και διπλωματικών προσπαθειών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το YouTube ξεκινά πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» για δημιουργούς που απαγορεύτηκαν λόγω παραπληροφόρησης

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
03:18 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο Αντόνιο Γκουτέρες για να παραστεί στην ειρηνευτική συμφωνία

Στην Αίγυπτο μεταβαίνει ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για να συμμετάσχει τη Δευτέρα στη Σύνοδο Κο...
02:48 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: Οι 18 αγνοούμενοι θεωρούνται όλοι νεκροί

Δεκαοκτώ άνθρωποι οι οποίοι είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικ...
02:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ο Κιρ Στάρμερ στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» τη Δευτέρα στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη «σύνοδο...
01:40 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: Επιβεβαίωσε πως θα φιλοξενήσει την Δευτέρα την σύνοδο ειρήνης για την Γάζα με συμπροέδρους τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε επίσημα πως αύριο, Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης