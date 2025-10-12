Stoiximan Basket League: «Έκπληξη» Κολοσσού στο «Παλέ», στον ΠΑΟΚ το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης – Η βαθμολογία πριν από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Basket League ξεκίνησε δυνατά, με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο (11/10), πριν από το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που θα ολοκληρώσει τη δράση της αγωνιστικής την Κυριακή (12/10, 19:00). Η πρώτη μέρα της αγωνιστικής πρόσφερε έντονο ενδιαφέρον και αρκετές εκπλήξεις.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, ο Κολοσσός Ρόδου σημείωσε ένα σπουδαίο «διπλό» στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του Άρη με 73-65.

Στη συνέχεια, ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε του Αμαρουσίου με 93-88, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Τέλος, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ηρακλή με 84-82, σε μια αναμέτρηση με φινάλε… θρίλερ.

Η αγωνιστική θα συνεχιστεί την Κυριακή (12/10), με τρία ακόμα παιχνίδια. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Πανιώνιο στις 13:00 (κεκλεισμένων των θυρών), το Περιστέρι θα αναμετρηθεί με τη Μύκονο στις 16:00, ενώ στις 19:00 θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι των “αιωνίων”, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Η βαθμολογία μετά τα ματς του Σαββάτου έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ηρακλής 1-1 ΠΑΟΚ 1-1 Προμηθέας 1-1 Κολοσσός 1-1 Ολυμπιακός 1-0 Καρδίτσα 1-0 Άρης 0-2 Μαρούσι 0-2 Περιστέρι 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 ΑΕΚ 1-0 Πανιώνιος 0-1 Μύκονος 0-0

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην 3η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο (18-19 Οκτωβρίου). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατές αναμετρήσεις:

Σάββατο 18/10

ΑΕΚ – Καρδίτσα (16:00)

Ηρακλής – Μύκονος (16:00)

Μαρούσι – Άρης (19:00)

Προμηθέας – ΠΑΟΚ (19:30)

Κυριακή 19/10

Ολυμπιακός – Πανιώνιος (13:00)

Κολοσσός – Παναθηναϊκός (16:00)

Η Stoiximan Basket League μπαίνει ήδη σε ρυθμούς υψηλής έντασης, με τα πρώτα δείγματα να δείχνουν πως το φετινό πρωτάθλημα θα έχει μεγάλες ανατροπές και συγκινήσεις.