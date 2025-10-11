Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μιας νεαρής κοπέλας και εγκατάλειψη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένα σπορ αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησε την κοπέλα, που οδηγούσε ένα ηλεκτρινό πατίνι, στη διασταύρωση των οδών Θεμιστοκλέους και Θαμυρίδος και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr, περαστικοί που είδαν το συμβάν ειδοποίησαν την Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, με τα τραύματα της ευτυχώς να μην είναι σοβαρά.

Οι άνδρες της Τροχαίας έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και να ταυτοποιηθεί ο οδηγός που παράτησε την κοπέλα τραυματισμένη και έφυγε από το σημείο.