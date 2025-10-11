Παυλίνα Βουλγαράκη: «Νιώθω σαν να ζω μια άλλη ζωή, σαν να ξαναγεννήθηκα»

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για τη μητρότητα, περιγράφοντας την ως μια «άλλη ζωή» και μια «αναγέννηση», καθώς και για την ψυχολογικά απαιτητική περίοδο της εγκυμοσύνης. Αναφέρθηκε στην εμπειρία του τοκετού με καισαρική και στον νέο φόβο που γεννήθηκε μαζί με την κόρη της, τον φόβο μήπως πάθει εκείνη κάτι και δεν είναι εκεί για την Ερωφίλη.

«Νιώθω σαν να ζω μια άλλη ζωή, σαν να ξαναγεννήθηκα. Γίνεσαι ο άνθρωπος που θα ήθελε το παιδί σου να έχει γονιό. Έχεις διαύγεια τι είναι σωστό και τί λάθος. Το παιδί μου θέλω να έχει αυτό το παράδειγμα».

Ερωτηθείσα για το πως ήταν το 2024 και πως το 2025 ανέφερε πως «Η Παυλίνα του 2024 ψυχολογικά ήμουν σε τρέλα σταμάτησα να δουλεύω και πήρα 30 κιλά. Ήμουν γενικά λυπημένη. Δεν ενημερώθηκα πριν σε σχέση με το τι έχει μια γυναίκα σε σχέση με τον τοκετό. Ήταν δική μου αμέλεια, γιατί θεωρούσα τόσο αυτονόητο ότι θα γεννήσω φυσιολογικά. Που δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα συμβεί κάτι άλλο. Εμένα σπάσανε τα νερά την νύχτα. Το μωρό ήτανε πολύ ψηλά και δεν είχα καμία διαστολή. Οπότε μετά από πολλές ώρες. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε με τον σύντροφό μου και τον γιατρό μου για καισαρική» κατέληξε.

«Όταν γέννησα φοβόμουν πάρα πολύ μην πάθω κάτι. Έκλαιγα πάρα πολύ. Και έλεγα στον Στέφανο αν πάθω κάτι θέλω να της βάζεις τραγούδια μου. Και μου έλεγαν γιατί έχεις κάτι; Έχεις κάποιο θέμα υγείας που δεν ξέρουμε; Φοβόμουν πάρα πολύ μην πάθω κάτι και την χάσω και δεν μπορώ να την δω να μεγαλώνει. Και συνέχισε λέγοντας πως πριν από την γέννα ήταν άλλος άνθρωπος «Ήμουν ένα άτομο ”ότι να ναι”, έμπαινες στο αμάξι και το σπίτι μου και ήμουν ότι να ναι. Ξαφνικά αυτό αλλάζει. Ξαφνικά θέλω μια σταθερότητα. Με ενδιαφέρουν ξανά οι σπουδές μου».