Γάζα: Ο Κιρ Στάρμερ στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» τη Δευτέρα στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμμετάσχει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους περίπου είκοσι ξένους ηγέτες, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή προχθές Παρασκευή ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα» και θα «παραστεί στην τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, το οποίο αποτελεί ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Στάρμερ στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP