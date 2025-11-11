Ίλιον: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – Καταστράφηκαν ολοσχερώς 6 οχήματα, ζημιές και σε μπαλκόνια διαμερισμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά, Ίλιον

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στο Ίλιον, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο καταστήματος πώλησης αυτοκινήτων στη συνοικία Παλατιανή.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία. Για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

 

Από την φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς 6 οχήματα της αντιπροσωπείας, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται η επιχείρηση.

