Θεσσαλονίκη: Φίδι αναστάτωσε γειτονιά στον Εύοσμο – «Τρεις μήνες το κυνηγούσα» – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ένα φίδι που επί μήνες τριγυρνούσε σε μια γειτονιά του Εύοσμου, στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε τελικά και έπιασε ο γνωστός γητευτής φιδιών και άλλων άγριων ζώων και ιδρυτής της ομάδας «Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής», Στέλιος Γερονυμάκης.

«Το συγκεκριμένο φίδι είναι ειδική περίπτωση. Το κυνηγούσα εδώ τρεις μήνες και δεν μπορούσα να τον πιάσω. Έβγαινε από ένα φρεάτιο και έμπαινε σε ένα άλλο. Τον έβλεπα αλλά δεν μπορούσα να τον πιάσω. Συνέχεια αυτό γινόταν και δεν κατάφερνα να το πιάσω», είπε στο thestival.gr.

Οι κάτοικοι της γειτονιάς που συναντούσαν διαρκώς τον λαφιάτη επικοινωνούσαν με τον κ. Γερονυμάκη ζητώντας του βοήθεια προκειμένου να το πιάσει και μετά να το ελευθερώσει σε κάποια αγροτική- δασική περιοχή. «Σήκωνα τις σχάρες, χωνόμουν στον υπόνομο αλλά δεν κατάφερνα να το πιάσω. Εξαφανιζόταν μέσα στον υπόνομο» τόνισε.

Τελικά μετά από κυνήγι τριών μηνών ο κ. Γερονυμάκης κατάφερε να πιάσει το φίδι το οποίο είχε βρει καταφύγιο πάνω σε μια ελιά σε πεζοδρόμιο του Εύοσμου. Η…σύλληψη του έγινε υπό τις ιαχές και τις οδηγίες γειτόνων που δεν έχασαν στιγμή να βιντεοσκοπήσουν την προσπάθεια του κ. Γερονυμάκη καθοδηγώντας τον μάλιστα σε ποιο κλαδί της ελιάς βρισκόταν το φίδι.

«Δεν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και για το λόγο αυτό ακόμα δεν έχουν πέσει σε χειμέριο ύπνο. Για να κοιμηθούν πρέπει η θερμοκρασία να είναι 10 βαθμούς Κελσίου και κάτω» είπε.

Ο λαφιάτης όπως ανέφερε ο κ. Γερονυμάκης προς το παρόν έχει καταλήξει στα χέρια του βιολόγου – ερπετολόγου Ηλία Στραχίνη «που θα τον χρησιμοποιήσει σε μια παρουσίαση ζώου της ελληνικής πανίδας και μετά θα το απελευθερώσει στην ύπαιθρο».

