Διδυμότειχο: Συνελήφθη 17χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ιδιοκτήτη επιχείρησης

Στη σύλληψη ενός 17χρονου που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε ιδιοκτήτη ψιλικατζίδικου, όπου εισέβαλε με σκοπό τη ληστεία, προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικές Αρχές στο Διδυμότειχο.

Ο ανήλικος κατηγορείται οτι την περασμένη Τρίτη 4 Νοεμβρίου εισέβαλε σε κατάστημα ψιλικών στην κεντρική πλατεία για να διαπράξει ληστέψει και επιτέθηκε με μαχαίρι στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη, προκαλώντας του τραύματα στα χέρια και το κεφάλι. Το θύμα μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου όπου μετά από δυο ημέρες πήρε εξιτήριο.

Το ανήλικο αγόρι συνέλαβαν άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του παππού του, ο οποίος τον φιλοξενούσε τις τελευταίες ημέρες, αφού είχε έρθει από τη Γερμανία, όπου διαμένει με τους γονείς του.

Οι άνδρες του Τμήματος αξιοποίησαν στοιχεία που είχαν συλλέξει την τελευταία εβδομάδα αλλά και τη φωτογραφία που είχαν από το ξενοδοχείο που θέλησε να διαμείνει το βράδυ της ληστείας, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 17χρονος δράστης πιθανόν να περάσει και από ψυχιατρική εξέταση πριν οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με την κατηγορία της ληστείας .