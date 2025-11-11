Τραμπ: Μπορεί να κάνει αγωγή κατά του BBC και πόσο πιθανό είναι να την κερδίσει; – Ανάλυση του Guardian

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να μηνύσει το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εξαιτίας μιας παραπλανητικής –όπως παραδέχθηκε το ίδιο το δίκτυο– επεξεργασίας της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ απειλεί. Αυτές οι απειλές τον έχουν κρατήσει στα πρωτοσέλιδα.

Ο Guardian αναλύει την πορεία που θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια δικαστική αναμέτρηση, με βασικά ερωτήματα κατά πόσον ο Τραμπ μπορεί να κάνει αγωγή και αν το αποφασίσει, τι πιθανότητες έχει να κερδίσει την δίκη.

Πού μπορεί να καταθέσει τη μήνυση ο Τραμπ

Επειδή το επεισόδιο του Panorama προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 28 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, ο Τραμπ έχει χάσει την προθεσμία για κατάθεση αγωγής δυσφήμισης στο Λονδίνο, όπου τέτοιες υποθέσεις πρέπει να υποβληθούν εντός ενός έτους.

Ωστόσο, στη Φλόριντα η προθεσμία παραγραφής είναι δύο χρόνια, οπότε δεν έχει εκπνεύσει, και το περιεχόμενο του BBC είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ, μέσω του BBC.com και της υπηρεσίας streaming BBC Select.

Επιστολή του δικηγόρου του Τραμπ προς το BBC γνωστοποιεί την πρόθεσή του να κινήσει νομικές διαδικασίες στη Φλόριντα, εάν δεν υπάρξει «πλήρης και δίκαιη ανάκληση του ντοκιμαντέρ», δημόσια συγγνώμη και επαρκής αποζημίωση για τη ζημία που προκλήθηκε.

Μπορεί πράγματι να ζητήσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μεγαλύτερη αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση που έχει επιδικαστεί από δικαστήριο θεωρείται ότι ανέρχεται σε 1,5 εκατ. λίρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μεγαλύτερο ποσό ήταν 1,4 δισ. δολάρια – το ποσό που υποχρεώθηκε να καταβάλει ο ιδρυτής του Infowars και θεωρητικός συνωμοσιών, Άλεξ Τζόουνς, στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού στο δημοτικό σχολείο Sandy Hook το 2012, το οποίο εκείνος ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ήταν «σκηνοθετημένο».

Ωστόσο, η υπόθεση αυτή θεωρείται εξαίρεση. Η επόμενη μεγαλύτερη αποζημίωση στις ΗΠΑ ήταν τα 787,5 εκατ. δολάρια, τα οποία κατέβαλε το δίκτυο Fox στην εταιρεία εκλογικού εξοπλισμού Dominion, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού για τον ισχυρισμό ότι η Dominion συμμετείχε σε συνωμοσία για την κλοπή των εκλογών του 2020.

Ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει πώς προέκυψε το ποσό του 1 δισ. δολαρίων και έχει ιστορικό αγωγών με εντυπωσιακά ποσά, όπως τα 10 δισ. (μετέπειτα 20 δισ.) δολάρια που ζήτησε από το αμερικανικό δίκτυο CBS News – εταίρο του BBC στις ΗΠΑ – το οποίο κατηγόρησε ότι παραποίησε συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις για να την εμφανίσει υπό περισσότερο ευνοϊκούς όρους. Επίσης έχει την αγωγή 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times για «διάδοση ψευδούς και δυσφημιστικού περιεχομένου» σε βάρος του· και την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της Wall Street Journal για τα ρεπορτάζ της σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ποια πλευρά θα μπορούσε να κερδίσει στο δικαστήριο;

Σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ τα δημόσια πρόσωπα υπόκεινται σε αυστηρότερο νομικό πλαίσιο στις υποθέσεις δυσφήμισης. Πρέπει να αποδείξουν πραγματική κακοβουλία (actual malice), δηλαδή ότι το ψευδές περιεχόμενο δημοσιεύτηκε με πρόθεση ή με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια.

Γι’ αυτό και η επιστολή του δικηγόρου του Τραμπ αναφέρεται στη «σκόπιμη κακοβουλία πίσω από την απόφαση δημοσίευσης του εσφαλμένου περιεχομένου, δεδομένης της προφανούς αναλήθειας των δηλώσεων».

Όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι υπέστη ζημία εξαιτίας της δυσφήμισης. Η επιστολή προς το BBC αναφέρει ότι ο Τραμπ υπέστη «πλήγμα στη φήμη και οικονομική ζημία».

Τι μπορούν να επικαλεστούν οι δικηγόροι του BBC

Αν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο, οι νομικοί του BBC πιθανότατα θα υποστηρίξουν ότι το επίμαχο περιεχόμενο εντασσόταν σε ντοκιμαντέρ που παρουσίαζε και φιλοτραμπικές απόψεις. Επίσης, θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν εάν ο τόσο πολωτικός πρώην πρόεδρος υπέστη πραγματική ζημία, υποστηρίζοντας ότι η κοινή γνώμη έχει ήδη σχηματίσει άποψη για τον ρόλο του στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Η συζήτηση για τον ρόλο του στην επίθεση έχει ήδη εξαντληθεί στις ΗΠΑ, όπου ο Τραμπ απαλλάχθηκε από τη Γερουσία μετά τη δίκη καθαίρεσης του 2021, στην οποία κατηγορήθηκε για «υποκίνηση εξέγερσης».

Ο Τζορτζ Φρίμαν, εκτελεστικός διευθυντής του Media Law Resource Center στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο BBC ότι το ποσό του 1 δισ. είναι «εντελώς ανούσιο» και ότι ο Τραμπ «έχει μακρύ ιστορικό αποτυχημένων αγωγών για δυσφήμιση – και ακόμη μακρύτερο ιστορικό επιστολών σαν αυτή που λάβατε, οι οποίες ποτέ δεν εξελίσσονται σε πραγματικές μηνύσεις. Υπάρχουν απλώς για να εκφοβίζουν και να πιέζουν τα μέσα ενημέρωσης που δεν του αρέσουν».

Πώς είναι πιθανό να αντιδράσει το BBC;

Το BBC έχει δηλώσει ότι θα απαντήσει «εν ευθέτω χρόνω». Έχει ήδη προβεί σε κάποιας μορφής συγγνώμη και ανάκληση, αν και πιθανότατα όχι στο βαθμό που θα επιθυμούσε ο Τραμπ, και το βασικότερο δίλημμα τώρα είναι αν θα προχωρήσει σε συμβιβασμό.

Η Paramount, μητρική εταιρεία του CBS News, προχώρησε σε συμβιβασμό με τον Τραμπ για 16 εκατ. δολάρια, παρά το γεγονός ότι πολλοί νομικοί θεωρούσαν αβάσιμη την αγωγή — κίνηση που ερμηνεύθηκε ως προσπάθεια να διασφαλιστεί η έγκριση της συγχώνευσης της Paramount με την Skydance Media.

Η ABC News και ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος συμφώνησαν να καταβάλουν 15 εκατ. δολάρια σε συμβιβασμό για μήνυση που είχε καταθέσει ο Τραμπ σχετικά με σχόλια του Στεφανόπουλου, ο οποίος είχε πει ότι ο Τραμπ «κρίθηκε ένοχος για βιασμό», ενώ στην πραγματικότητα το σώμα των ενόρκων είχε αποφανθεί ότι «διέπραξε σεξουαλική κακοποίηση» σε βάρος της αρθρογράφου E. Jean Carroll.