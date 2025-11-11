Αχαΐα: Κατέληξε το 3χρονο αγοράκι που έπεσε από μάντρα – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο «Καραμανδάνειο»

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται αυτή την ώρα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, καθώς πριν από λίγη ώρα, υπέκυψε στα τραύματά του, ο 3χρονος που το μεσημέρι είχε τραυματιστεί σοβαρά, πέφτοντας από μάντρα ύψους περίπου 2 μέτρων, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη «μάχη» των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του 3χρονου αγοριού, σύμφωνα με το tempo24.