Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια τρώνε μέσα από τα πιάτα των ασθενών – Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες έρχονται στο φως από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου περιστέρια κυκλοφορούν ανενόχλητα μέσα σε θαλάμους ασθενών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τρώνε μέσα από τα πιάτα τους. Σε βίντεο που πρόβαλε ο ΑΝΤ1, ένας ασθενής κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή που ένα περιστέρι κινείται ελεύθερα μέσα στον θάλαμο νοσηλείας, χωρίς κανείς να το απομακρύνει.

H παρουσία περιστεριών στους χώρους του νοσοκομείου αποτελεί καθημερινό φαινόμενο. Περιστέρια κινούνται ανενόχλητα ανάμεσα στα κρεβάτια των ασθενών και σε κάποιες περιπτώσεις τρώνε ακόμα και από το πιάτο τους. Ακόμα αναζητούν ψίχουλα που έχουν πέσει από το πιάτο τους.

Τα περιστέρια έχουν κάνει φωλιές στις ψευδοροφές του κτιρίου

Συνοδοί ασθενών καταγγέλλουν ότι το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και καιρό και ότι τα περιστέρια έχουν φτιάξει φωλιές ακόμη και στις ψευδοροφές του κτιρίου. Αν και η διοίκηση του νοσοκομείου είχε προχωρήσει παλαιότερα σε ενέργειες για την απομάκρυνσή τους, τα πτηνά επανήλθαν, δημιουργώντας φωλιές έξω από το κτίριο περιμετρικά του νοσοκομείου. Έτσι, όταν ανοίγουν τα παράθυρα των θαλάμων, βρίσκουν ευκαιρία και ανοιχτό παράθυρο και εισβάλλουν.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του νοσοκομείου στον τέταρτο όροφο σήμερα το μεσημέρι. Μόλις συνοδός ασθενούς άνοιξε το παράθυρο, τα πτηνά πέταξαν μέχρι το πρεβάζι για να μπουν μέσα στον θάλαμο του νοσοκομείου.

Ο Αντ1 απευθύνθηκε στη διοίκηση του νοσοκομείου η οποία αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε σχόλιο.