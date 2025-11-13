Σοκ στην Ιταλία: Μητέρα σκότωσε τον 9χρονο γιο της – Έκοψε τον λαιμό του με μαχαίρι κουζίνας

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Ιταλία, καθώς μια μητέρα φέρεται να σκότωσε τον 9χρονο γιο της μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στην περιοχή Piazza Marconi, πριν προσπαθήσει να βλάψει τον εαυτό της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η 55χρονη Ουκρανή Stasiuk Olena φέρεται να έκοψε τον λαιμό του γιου της με μεγάλο μαχαίρι κουζίνας.

Οι αστυνομικοί της Muggia, στην επαρχία Τεργέστης, βρήκαν τη σορό του παιδιού χθες το βράδυ, αφού είχε ενημερωθεί από τον πατέρα του, ο οποίος είναι σε διάσταση με τη γυναίκα.

Ο άνδρας ανησύχησε για την ασφάλεια του παιδιού, καθώς δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία με τη μητέρα.

Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν το θάνατο του παιδιού, που βρέθηκε στο μπάνιο, και συνέλαβαν τη μητέρα. Φαίνεται ότι το παιδί είχε πεθάνει αρκετές ώρες πριν την άφιξη της αστυνομίας.

Τα τοπικά μέσα ανέφεραν ότι η γυναίκα παρακολουθείτο από τα τοπικά δικαστήρια και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Φαίνεται ότι ήταν μία από τις πρώτες φορές που η μητέρα και ο γιος έμειναν μόνοι μαζί.

Μετά τον χωρισμό των γονέων του 9χρονου, η επιμέλεια του παιδιού είχε ανατεθεί στον πατέρα, αλλά η Olena εξακολουθούσε να έχει επαφή με τον γιο της.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα γύρω από την τραγωδία.

Ο δήμαρχος της Muggia, Πάολο Πολιντόρι, σχολίασε για το περιστατικό: «Η κοινότητα είναι συγκλονισμένη. Έχω ήδη κάνει συνάντηση με τις κοινωνικές υπηρεσίες – προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Η οικογένεια είναι μέρος της κοινότητας, ακόμη και ο εφημέριος τους γνωρίζει».